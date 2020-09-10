كيكة باردة بدون فرن وصفة حلويات صيفية سهلة ولذيذة ومنعشة

طريقة عمل كيكة باردة بدون فرن، ففي فصل الصيف نحتاج دائماً إلى أصناف الحلويات الباردة، التي تعطينا الطعم الحلو اللذيذ وفي نفس الوقت تكون باردة ومنعشة، والتي لا تحتاج لإشعال الفرن الذي يزيد بطبيعة الحال من درجة الحرارة في المكان، وهو الأمر الذي لا نريده في فصل الصيف، لذلك اخترت لكم اليوم وصفة كيكة باردة بدون فرن، لذيذة وسهلة في التحضير والأهم كما ذكرنا أنها لا تحتاج لفرن.

1/2 كيلو بسكويت شاي.

كوب كريم شانتي.

كوب ماء مثلج.

نصف كوب سكر بودر.

كوب صوص كراميل.

400 جرام جبنة كريمي.

كوب حليب.

ملعقة كبيرة نسكافيه.

لتجهيز الكريم شانتي، نضع الكريم شانتي مع الماء المثلج والسكر البودر في إناء غائر، ونخفقهم جيداً بالمضرب الكهربائي حتى نحصل على القوام المطلوب.

بعد ذلك نبدأ بتجهيز الكيكة الباردة، فنحضر إناء غائر ونضع فيه مقدار الجبن الكريمي ونخفقها جيداً بالمضرب الكهربائي، بعد ذلك نضيف إليها صوص الكراميل وقد قدمت لكم قبل ذلك وصفة صوص كراميل رائعة يمكن استخدامها مع وصفة الكيكة الباردة هذه، ونخفق الصوص مع الجبنة بالمضرب الكهربائي، وأخيراً نضيف الكريم شانتي المخفوق مع استمرار الخفق.

Advertisements

نقوم بإذابة النسكافيه في كوب الحليب، بعد ذلك نضع فيه البسكويت واحدة تلو الأخرى ونخرجها فوراً، وذلك لتكتسب طراوة من الحليب قبل أن نضعها في صينية ويفضل صينية التشيز كيك حتى يسهل إخراجها منها، ونقوم برص كل وحدات البسكويت داخل الصينية حتى تمتلئ الصينية، ومن الأفضل وضع طبقة أخرى من البسكويت على الطبقة الأولى بنفس الطريقة.

بعد ذلك نقوم بوضع الكريمة التي أعددناها فوق طبقات البسكويت حتى تغطيها تماماً.

ونكرر نفس العملية السابقة مرتين، بحيث نضع طبقتين من البسكويت المبلل، ثم طبقة من الكريمة، بعدما ننتهي نضع الصينية في الثلاجة على الأقل ثلاث ساعات ويفضل ليلة كاملة، حتى تتماسك كل المكونات وتتجانس مع بعضها، وتخرج من الثلاجة فور التقديم مباشرةً، وللتزيين يمكن رش كمية من الكاكاو على الكيكة قبل التقديم، وتقطع وتقدم باردة في أطباق التقديم، وبالهناء والشفاء.