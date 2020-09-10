تجربتي مع الخميرة لنفخ الخدود وتسمين الوجه بسرعة بنتيجة فورية؛ فالوجه ذات خدود سمينة أكثر شباباً عن الوجه الرفيع الذي ليس به خدود، لذلك أقدم لكم تجربتي مع الخميرة من خلال موقعنا ” موقع ثقفني ” وأهمية الخميرة في تسمين الوجه.

الخميرة أيضاً تعمل علي تحفيز انتاج الكولاجين في الدم مما يكافح ظهور التجاعيد والشيخوخة المبكرة والخطوط الرفيعة والدقيقة في الوجه، كما انها أيضاً تبيض وتفتح البشرة وتوحد لونها وتزيل أي بقع داكنة بها، وتزيل أيضاً البقع الناتجة عن التعرض المستمر لأشعة الشمس الحارقة،

تجربتي مع الخميرة لنفخ الخدود

تسمين الوجه بالخميرة وماء الورد

أحضري ملعقة كبيرة من الخميرة وربع كوب صغير من ماء الورد.

اخلطيهم جيداً حتي تذوب الخميرة نسبياً في ماء الورد ويصبح قوام كريمي.

قومي بعمل مساج لطيف ببخار الماء لوجهك قبل وضع الخليط علي وجهك لكي تفتح المسامات وتنظفها بعمق حتي تسهل للبشرة عملية امتصاص الخميرة لكي تظهر النتيجة بطريقة أسرع.

ضعي الخليط علي وجهك بعد تنظيفه ببخار الماء وقومي بفرك وجهك به لمدة 10 دقائق، ثم اتركي الخليط علي وجهك لمدة 30 دقيقة حتي يجف تماماً.

اغسلي وجهك بالماء الدافئ، ثم الماء البارد.

كرري العملية مرتين يومياً لمدة اسبوعين وستلاحظين ظهور النتيجة فورياً بأذن الله.

أحضري ملعقة كبيرة من الخميرة وملعقة كبيرة من عصير الليمون.

اخلط المكونين معاً، ثم أضيفي اليه ملعقة كبيرة من الماء الدافئ واخلطي حتي تذوب الخميرة ويصبح الخليط ذات قوام كريمي.

ضعي الخليط علي بشرتك بعد تنظيفها بالماء الدافئ والغسول المناسب لنوعية بشرتك.

اتركي الخليط لمدة 20 دقيقة علي وجهك، ثم قومي بغسل وجهك بالماء الدافئ ثم الماء البارد.

كرري الخلطة يومياً حتي تحصلي علي الخدود المرغوبة وستلاحظين ظهورها فورياً.

ترطيب الوجه بالخميرة

أحضري ملعقة كبيرة من الخميرة، وبيضة واحدة. أحضري تفاحة متوسطة الحجم، ثم قومي بهرسها. أخلطي جميع المكونات مع بعضهما البعض حتي تحصلي علي خليط متجانس. قومي بوضع الخليط علي الوجه بعد تنظيفه وغسله بالماء الدافئ والغسول المناسب لنوعية البشرة. افركي وجهك بالماسك بحركات دائرية لطيفة لمدة ثلاث دقائق. اغسلي وجهك بالماء الدافئ، ثم الماء البارد. كرري الخلطة مرة الي مرتين في الأسبوع حتي تصبح بشرتك نضرة وذات لون موحد.

تسمين الوجه بالخميرة وعصير الليمون