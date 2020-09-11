افضل العناصر الغذائية لتقوية ذاكرة الطلبة وزيادة التركيز

يبدأ في هذه الأيام موسم العودة للمدارس والاستعدادات تجري علي قدم وساق لبداية العام الدراسي ، في الوقت الذي تقوم كافة الهيئات بالعمل علي تنسيق عودة الطلبة للمدارس والعمل علي استكمال المحتوي التعليمي المقرر لهذا العام ،إلا أن أولياء الأمور تعمل علي تجهيز أبناءهم للعوده مره اخري لمتابعة الدروس والعمل علي تحصيل اكبر قدر ممكن من المعلومات ، وزيادة التركيز ،والقدرة علي استرجاع المعلومات مره اخري أثناء فترة التقييم والامتحانات ، فإذا كان الاستعداد بكافة الطرق إلا أن التغذية السليمة تبقي من اهم العوامل التي تساعد علي زيادة التركيز وقوة الذاكرة واليكم اهم العناصر الغذائية والمصادر التي يوجد بها .

افضل عنصر غذائي لزيادة القدرة علي التعلم

في البداية يجب أن نوضح بان نقص احد العناصر الغذائية من الجسم قد يعيق عملية التعلم، حيث يبدأ أمز التعلم والذاكرة المكانية في احد اقسام الدماغ ويسمي ( الحصين ) وهو البنيه الدماغية المسؤله عن التعلم والذاكرة المكانية أي تذكر الزمان والمكان، وحيث أن احد أحماض اوميغا 3 الدهنية ( DHA ) يشكل نسبة 20% من المادة الرمادية في الدماغ ، ويعمل أيضا هذا الحمض علي دعم الشبكية والرؤية بخلاف كونه مضاد أكسدة فعال لذا يعتبر هذا الحمض الدهني ( DHA ) هو افضل العناصر الغذائية لزيادة القدرة علي التعلم والتركيز بخلاف العديد من الوظائف الأخري لهذا الحمض فهو يعمل علي التغذية العصبية المستمدة من الدماغ ويعمل أيضا حمض ( DHA ) علي زيادة حجم الحصين أي زيادة القدرات الدماغية في التعلم والتحصيل وقوة الذاكرة.

الأسماك الدهنية احد افضل المصادر للحصول علي حمض ( DHA ) .

زيت كبد الحوت .

الطحالب .

مصادر اوميجا 3 الدهنية وحمض ( DHA ) في الأغدية

ويجب هنا الإشارة إلي أهمية هذا الحمض حيث أن نقص هذا الحمض يؤدي إلي الإصابة ب اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط لذا فهو له تأثير هائل علي الأطفال الصغار والرضع ويتحتم علي النساء الحوامل تناول هذا الحمض الدهني أيضا حيث يعتمد تكوين الدماغ والشبكية علي الحمض الدهني ( DHA ) عند الأطفال ويجب إضافة هذا الحمض إلي احد السوائل للأطفال الرضع ( رضاعه غير طبيعيه ) فهو أيضا يؤثر علي مستوي الذكاء لدي الأطفال .