ازالة الشعر بدون الم من الوجه نهائياً ببياض البيض بدون عناء من أول استخدام ستظهر النتيجة، لتحصلي علي وجة خالي من الشعر في قمة الأنوثة والجمال، فكل إمراءة تريد أن تكون ناعمة وجميلة ولكن عندما ينمو الشعر الزائد علي الرقبة والذقن وأعلي الشفاة يسبب التوتر وفقدان الثقة بالنفس للكثير من النساء، والسبب الرئيسي لنمو الشعر الزائد علي الوجه هو تغيرات في مستوايات الهرمونات في الجسم، عدم انتظام الدورة الشهرية، وبعض الأدوية، وأيضاً التغيرات الهرمونية خلال فترة الحمل. ازالة الشعر بدون الم من الوجه الخلطة الأولي: ازالة الشعر بدون الم من الوجه الخلطة الأولي: المكونات: بياض البيض: هو عنصر جيد جداً لإزالة شعر الوجة خصوصاً اذا تم مزجه بالشوفان، أو بدقيق الشوفان. الشوفان المطحون: الشوفان يساعد علي تقشير الوجه، والتقشير دائماً مُفيد جداً في إزالة الشعر، والشوفان أيضاً من مضادات الأكسدة القادرة علي تقليل الإحمرار وحماية البشرة من أشعة الشمس الفوق بنفسجية، لذلك فهو يساعد من التخلص من شعر الوجه الغير مرغوب فيه بدون أن يسبب أي تهيج أو احمرار ( يمكن استبداله بالترمس المطحون، أو دقيق الحمص ). تحضير الخلطة: سنأخذ اناء مناسب، ونضع به بياض بيضة واحدة.

نضع عليها مقدار 5 ملاعق من الشوفان المطحون أو دقيق الشوفان.

ندمج العنصرين جيداً الي أن يتجانسا ونحصل علي عجين متماسك بقوام سميك.

نقوم بتطبيق الخلطة علي كل أماكن الشعر الزائد بالوجه ” فوق الشفتين، الخدين الرقبة ، أو أي مكان تعانين بالشعر الزائد به “.

نترك الخلطة علي الوجه الي أن تجف ونزيلها بواسطة فوطة في عكس اتجاه نمو الشعر.

ملحوظة مهمة: لانترك الخلطة الي أن تجف تماماً، بل نُزيل الخلطة وهي مُبللة بعد الشيء لكي يسهُل علينا ازالتها فقط بالفوطة النظيفة

لانترك الخلطة الي أن تجف تماماً، بل نُزيل الخلطة وهي مُبللة بعد الشيء لكي يسهُل علينا ازالتها فقط بالفوطة النظيفة بعد ذلك؛ نغسل الوجه بالماء الدافئ ثم الماء البارد.

تُُستخدم الخلطة 3 مرات بالأسبوع وستلاحظي بنفسك أن الشعر يقل تدريجياً حتي يختفي تماماً. الخلطة الثانية: الخلطة الثانية: هي خلطة رائعة وفعالة جداً لإزالة شعر الوجة ونحتاج فيها الي: بياض بيضة الكركم نشا الذرة خطوات التحضير: سنقوم بوضع ملعقة صغيرة من الكركم علي بياض البيضة ( وتأكدي ان الكركم طبيعي 100% وليس مخلوط بألوان طعام ).

أضيفي اليهم أيضاً ملعقة صغيرة من نشا الذرة، ثم نخلط المكونات جيداً الي ان تتجانس الخلطة، ثم سنضعها علي الوجه خصوصاً أماكن ظهور الشعر، وذلك من الأسفل الي اعلي عكس نمو الشعر، ونتركها الي أن تجف، ثم نغسل الوجه بالماء الدافئ.

نكرر العملية 3 مرات في الأسبوع لمدة شهر كامل لتلاحظي بعد ذلك أن الشعر بدأ يخف شيئاً فشيء، وداومي علي الوصفة حتي يختفي الشعر نهائياً من وجهك.

يمكنك الإحتفاظ بباقي الخلطة في علبة زجاجية محكمة الإغلاق في الثلاجة.

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