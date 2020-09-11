كيفية علاج حب الشباب وافضل صابون لعلاج حب الشباب؛ يظهر حب الشباب لدي المراهقين خصوصاً أصحاب البشرة الدهنية، وتحدث نتيجة خلل في الغدد الدهنية وانسداد مسام البشرة مما تُسبب تشوهات ثابته في الجلد مما تزعج المعانين بها وتؤدي الي الإحساس بعدم الثقة بالنفس، ولذلك نقدم لكم بعض الحلول والنصائح حول كيفية علاج حب الشباب، والحفاظ على بشرتك من تلك التشوهات.

يجب تنظيف الوجه دائماً بغسول مناسب أو صابونه طبيه مناسبة أيضاً لنوعية البشرة ومن المفضل استخدام محلول معقم لحب الشباب للبشرة الدهنية.

لابد من ترطيب البشرة بعد غسلها بالماء، لذلك استخدمي مرطب لطيف ومناسب لنوعية البشرة، ويجب تجنب المرطبات التي تتسبب في جفاف البشرة.

التقليل من المنتجات الغذائية التي تحتوي على كمية كبيرة من السكريات كالحلويات و الشكولاتة، والمعجنات التي تعتمد علي الطحين الأبيض، والخبز الأبيض.

التقليل من المشروبات الغازية والمشروبات السكرية، والتعويض عنهما بالإكثار من شرب الماء.

التقليل من أكل منتجات الألبان وشرب الحليب أيضاً.

تجنب تناول المكسرات؛ وذلك لأنها تحتوي على كمية كبيرة من الدهون والأملاح.

صابونة سيباميد لحب الشباب

كيفية علاج حب الشباب وافضل صابون لعلاج حب الشباب نصائح لعلاج حب الشبابافضل صابون لعلاج حب الشباب

تعتبر هذه الصابونة من أفضل أنواع الصابون الفعال جداً في علاج حب الشباب؛ وذلك لأنها تقلل من إفراز الزيوت والدهون في البشرة الدهنية، كما تحتوي على فيتامين أ الذي يعتبر المسؤول الأساسي عن نضارة البشرة، وبانثينول لترطيب وتغذية البشرة.

كيفية علاج حب الشباب في المنزل بمكونات طبيعية

البرتقال

البرتقال والليمون؛ الحمضيات بشكل عام تحارب البكتريا والفطريات الموجودة بالبشرة وتقضي علي خلايا الجلد الميتة، مما تُغذي البشرة تُعزز من صحتها.

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طريقة عمل الوصفة:

طحن قشر البرتقال وإضافة له كمية مناسبة من الماء.

خلطه جيداً حتى نحصل على عجينة متماسكة.

غسل البشرة جيداً باستخدام غسول مناسب لها، ثم تجفيفها.

وضع العجينة على المنطقة المصابة بالحبوب، وتركها لمدة ٢٠ دقيقة.

غسل البشرة جيداً، ثم تجفيفها ووضع مرطب مناسب.

صودا الخبز ( بيكربونات الصوديوم )

تعمل صودا الخبز علي موازنة درجة الحموضة في الجلد مما يسبب ذلك تهدئة البشرة، والتقليل من التهابها، كما تساعد على تجفيف حبوب الشباب مما يُساعد ذلك في علاجها.

طريقة عمل الوصفة