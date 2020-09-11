تكثيف وتطويل الشعر بسرعة خيالية باستخدام نوعين من الزيت فقط وبطريقة سهلة جداً وبدون غسل الشعر، وزيادة علي ذلك فهي موفرة للجهد والمال والوقت أيضاً، فهي تطيل الشعر بشكل سريع وتحفز بصيلات الشعر علي النمو، والفائدة الأساسية من الوصفة هي ترطيب فروة الرأس، كما تساعد الوصفة أيضاً علي القضاء علي قشرة الرأس والتخلص منها نهائياً ومنع جفاف الشعر.

تكثيف وتطويل الشعر بسرعة فائقة

مكونات الوصفة:

4 ملاعق كبيرة من زيت الجو جوبا

10 قطرات من زيت النعناع

هي عبارة عن نوعين من الزيت إحداهما زيت عطري ( زيت النعناع ) يحفز البصيلات علي النمو، وهي وصفة غنية جداً بفيتامين أ وهو مهم جداً للشعر ويحفز علي إطالة الشعر.

هي عبارة عن نوعين من الزيت إحداهما زيت عطري ( زيت النعناع ) يحفز البصيلات علي النمو، وهي وصفة غنية جداً بفيتامين أ وهو مهم جداً للشعر ويحفز علي إطالة الشعر. زيت الجو جوبا: يعتبر من أفضل الزيوت في ترطيب فروة الشعر وترطيب البشرة أيضاً، وذلك لأنه أقرب لتركيب الزيوت التي تفرزها فروة الرأس وجلد البشرة والجسم بشكل عام، مما يحافظ علي الترطيب الطبيعي لفروة الرأس ونعومة الشعر، وهو غني بالكثير من الفيتامينات والمعادن التي تغذي بصيلات فروة الرأس، وبالتالي تحفز الشعر علي الإطالة ويمنع جفاف الشعر.

زيت النعناع: زيت النعناع من الزيوت التي لها رائحة ذكية وهو من الزيوت التي تتواجد بشكل أساسي في شامبو القضاء علي قشرة الرأس، وذلك لأنه يقضي علي القشرة نهائياً، ومضاد للبكتريا والفطريات مما ينظف الفروة ويساعد المسامات علي التنفس، ويحفز بصيلات الشعر علي النمو بشكل كبير جداً وسريع.

من الضروري جداً تجربة الزيوت العطرية قبل استخدامها علي فروة الرأس أو البشرة، بحيث تأخذي قطرة صغيرة ووضعها علي فروة الرأس وتركها ليلة كاملة إذا تسببت في وجود أي مشكلة كالحساسية، حكة، التهابات فهو غير مناسب ليك ويمكن واستعاضه بزيت الزيتون.

اخلطي المكونين مع بعضهما البعض جيداً، ثم خذي من الخليط علي أطراف أصابعك ودلكي بهم فروة رأسك من الأسفل الي الأعلى وليس بحركات دائرية لمنع تشابك الشعر، بحيث تقسمي شعرك الي 4 أجزاء وإبداءي بكل جزء علي حده.

لا تضعي كمية كبيرة علي الشعر، بل خذي جزء فقط كافي لترطيب فروة الرأس، وهو سهل الامتصاص تشربه البشرة بمنتهي السهولة. إذا كنتي تعانين من وجود القشرة، فلابد من معالجتها أولاً قبل استخدام أي وصفة حتي تكون بشرة الرأس نظيفة ولا يحدث مشكلة تسبب تساقط الشعر. قومي بوضع الوصفة مرتين في الأسبوع في حالة إذا كنتي اعتادتا علي غسل الشعر مرة واحدة في الأسبوع، أما في حالة غسل شعرك يومياً عليك باستخدام الوصفة كل يوم بعد غسل الشعر.

طريقة التحضير والاستعمال: