تبييض الوجه بسرعة من اول استخدام وتوحيد لونه؛ فهناك العديد من الوصفات الطبيعة تبييض الوجه بسرعة في المنزل وفورياً بمكونات طبيعية موجوده في كل بيت والتي لا تتطلب المال الكثير من أجل صنعها، ولا ضياع الوقت وبذل الجهد؛ بل تحضيرها أسهل ما يكون ونتائجها سريعة و ملحوظة.

تتميز الوصفات والخلطات الطبيعية باحتوائها علي مكونات طبيعية لا تضر البشرة أبداً بل تُغذيها وتُعطيها نضارة واشراقة طبيعية وتوحد لونها كما تبييض الوجه بسرعة علي عكس الكريمات التجميلية تضر البشرة أكثر من نفعها لكونها تحتوي على مواد كيميائية يمكن أن تضر البشرة على المدى البعيد. تبييض الوجه بسرعة في المنزل الوصفة الاولى تبييض الوجه بسرعة في المنزل الوصفة الاولى مكونات الوصفة: عسل النحل الطبيعي خل التفاح طريقة التحضير: خلط ملعقة كبيره من عسل النحل مع ملعقة كبيرة من خل التفاح.

دمج المكونات مع بعضهم البعض جيداً حتي يُصبح خليط متجانس.

تطبيق الخليط علي الوجه، واتركيه ليجف.

اغسلي وجهك بالماء الدافئ ثم الماء البارد.

يمكن أن تستخدمي الماسك دائماً وعمله مره في الأسبوع، حيث أن العسل معروف بأنه يعمل علي تبييض الوجه بسرعة. الوصفة الثانية الوصفة الثانية مكونات الوصفة: ٢ ملعقة كبيره من نشا الذرة

ملعقة كبيره من زيت اللوز الحلو

نصف ليمونه طريقة التحضير: Advertisements خلط المكونات مع بعضها البعض جيداً حتي يُصبح خليط متجانس.

أضيفي قطرات من عصير الليمون مع استمرار في الخلط.

ضعي الماسك على وجهك واتركيه لمدة ٢٠ دقيقة.

قومي بغسل وجهك بالماء الدافئ ثم الماء البارد. الوصفة الثالثة مكونات الوصفة: ملعقة صغيره من زيت الجوجوبا ملعقة كبيره من عسل النحل نصف ليمونه طريقة التحضير: أضيفي المكونات مع بعضهم البعض في إناء مناسب واخلطيهم جيداً حتي يُصبح خليط متجانس.

ضعي الخليط علي وجهك واتركيه لمدة لا تقل عن ٢٠ دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء الدافئ ثم الماء البارد، بعد ذلك استخدمي مرطب مناسب لبشرتك. الوصفة الرابعة مكونات الوصفة: حبة طماطم ملعقة كبيره من اللبن ( الحليب ) طريقة التحضير: اهرسي حبة الطماطم جيداً، ثم قومي بتصفيتها بالمصفاة.

أضيفي اللبن الي المصفاة ( يُفضل أن يكون اللبن الرائب )، ثم ادمجي المكونات معاً حتى تتجانس.

قومي بوضع الماسك على وجهك واتركيه لمدة ٣٠ دقيقة حتي يجف.

اغسلي وجهك بالماء الدافئ ثم الماء البارد.

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