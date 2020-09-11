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علاج الشعر الابيض ومنع ظهور الشيب المبكر بزيوت طبيعية متوفرة في البيت

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علاج الشعر الابيض ومنع ظهور الشيب المبكر بزيوت طبيعية متوفرة في البيت؛ فالشعر الابيض يشوه مظهر الشعر مما يسبب فقدان الثقة بالنفس، لذلك تبحث كل إمراءة تعاني من هذه المشكلة عن أي طريقة لعلاج الشعر الابيض و الشيب المبكر، لذا أقدم لكم زيوت طبيعية ووصفات مجربة للقضاء علي الشيب الموجود بالشعر نهائياً بأذن الله.

علاج الشعر الابيض ومنع ظهور الشيب المبكر بزيوت طبيعية

زيت اللوز الحلو وعصير الليمون

زيت اللوز الحلو من أفضل الزيوت التي تمنع ظهور الشعر الأبيض والشيب في الرأس وتقضي عليه نهائياً، وذلك لاحتوائه علي فيتامين هـ الذي يعتبر من مضادات الأكسدة القوية التي تأتي بنتيجة سريعة، ويمد بصيلات الشعر بالتغذية الكاملة مما يقويه ويمنع تساقطه، يجعل الشعر يقاوم تغير اللون، كما له فوائد كثيرة أخري للشعر، فهو يصلح جميع مشاكل الشعر سواء تلف الشعر أو هيشان، يمنع تقصف الأطراف، يطول الشعر ويكثفه.

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نستخدم في هذه الوصفة أيضاً عصير الليمون الحامض، وذلك لأنه يحتوى علي فيتامين ج وفيتامين ب، الفسفور، ومضادات أكسدة قوية.

طريقة تحضيره:

  • أحضري ملعقتين كبيرتين من زيت اللوز الحلو، وملعقتين كبيرتين من عصير الليمون الحامض.
  • اخلطي الليمون مع زيت اللوز الحلو، ثم وزعيه علي شعرك بالكامل.
زيت الخروع وزيت جوز الهند
  1. زيت الخروع يحتوي علي فيتامينات ومعادن تعمل علي الحفاظ علي لون الشعر والحفاظ علي صبغتها، لذلك يسبب تأخير الشيب ومنع ظهور الشعر الأبيض بالرأس، كما له فوائد عديدة لا تحصي، كتطويل الشعر وتكثيفه وذلك لأنه يحفز نمو الشعر، منع تساقط الشعر لأنه يعمل علي تقويته بصيلات الشعر وتثبيتها وزيادة سمكها، تنعيم الشعر بفرق كبير، ترطيب الشعر ومنع هيشان وتلفه، علاج مثالي لتقصف الشعر، يعالج التهابات فروة الرأس، ويمنع انتشار القشرة في الرأس.
  2. زيت جوز الهند معروف بفوائده للشعر، فهو له فوائد عديدة ويستخدم في علاج جميع مشاكل الشعر منذ القدم، ويمتاز بخصائصه المعالجة للشعر الأبيض، فهو أيضاً ينعم الشعر بطريقة مثالية، يحفز الشعر علي النمو، لذلك يطول الشعر بسرعة ، يعمل علي تكثيفه، ويلمعه ويقويه.

طريقة التحضير:

  • خلط زيت الخروع مع زيت جوز الهند بمقادير متساوية.
  • دهن بالخليط الشعر يومياً حتي تحصلي علي النتيجة المطلوبة.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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