6 نصايح سهلة هتساعدك ترجعي جسمك زي قبل الحمل

اثناء فترة الحمل الجسم بيمر بتغييرات كتير ، ونادرا لما بيكون في وقت كافي بعد الولادة ان الام تهتم بنفسها ، وبيكون تركيزها كله على العناية بالبيبي ، وبعد كده تكتشف ان جسمها فقد شكله ، ومبقاش يشبه اللي كان قبل الحمل ، وبتلاقي ظهر علامات تمدد, ووزن زيادة, وترهلات البطن ، وده كله بيأثر على نفسية الام ، عشان كده النهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف على 6 نصايح هتساعدك على استعادة الجسم زي قبل الحمل.

استعادة الجسم زي قبل الحمل:

1- دخلي بروتين كتير في نظامك الغذائي:

البروتين الزيادة مش بس هيساعدك على انقاص الوزن بشكل اسرع ، ولكن كمان هيحسن من البشرة وهيخلي شكلها ممتليء ، والبروتين بيساعد على انقاص الوزن لانه بيخليكي تحسي بالشبع لفترة اطول ، وبيقلل من تناول السعرات الحرارية.

كمان الاطعمة الغنية بالبروتين زي البيض غنية بالاحماض الامينية اللي تعتبر الاساس لبناء الكولاجين ، اللي بيدي البشرة مرونتها ، وكل ده يخلي اي ام جديدة تدخل البروتين في نظامها الغذائي ، ولكن مع ذلك تناول البروتين بيختلف من شخص للتاني ، عشان كده بننصحك تستشيري الدكتور قبل ما تدخليه في نظامك الغذائي.

2- التركيز على تمارين القوة:

في حين ان واحدة من طرق تحقيق فقدان الوزن هي تقليل السعرات الحرارية اللي بتدخل الجسم ، الا ان ده مش بيتناسب مع الاحتياجات الغذائية للام ، عشان كده افضل طريقة عشان ترجعي جسمك زي قبل الحمل هي التمارين الرياضية.

ونقصد بالتمارين دي هي تمارين القوة ، ومش بننصح بتمارين تانية زي الجري ، وده لان الجسم اثناء الحمل بيفرز هرمون الريلاكسين ، واللي بيسبب ارخاء العضلات ، وبيخليها معرضة اكتر للاصابة ، والهرمون ده بيفضل في مجرى الدم لكذا اسبوع بعد الولادة ، عشان كده مش بننصح باي شكل من اشكال التمارين الرياضية اللي بتكون قوية على المفاصل.

3- الرضاعة الطبيعية:

الرضاعة هي معجزة تانية للطبيعة ، اثناء ما جسمك بيشتغل عشان يلبي الاحتياجات الغذائية لطفلك ، ده بيساعد في نفس الوقت على انقاص الوزن الزيادة.

والدراسات اثبتت ان الامهات اللي بيرضعوا لفترة اطول بيفقدوا وزن اكتر مقارنة بالامهات اللي اختاروا طرق تانية لتغذية الطفل غير الرضاعة ، عشان كده بنقولك متقلقيش لان الرضاعة تعتبر وسيلة طبيعية لانقاص الوزن.

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4- متمشيش على نظام غذائي قاسي:

كتير من الامهات عشان يرجعوا جسمهم زي قبل الحمل بسرعة ، ممكن يمشوا على نظام غذائي قاسي عشان يوصلوا لنتايج ملحوظة بشكل اسرع ، ولكن في الحقيقة ده بيجيب نتايج عكسية ، انتي ممكن تفقدي وزن في البداية بس ، ولكن بمجرد ما ترجعي لنظامك الغذائي الطبيعي وتوقفي دايت ، جسمك هيرجع يزيد تاني ، بالاضافة كمان ان فقدان الوزن اللي بيحصل في الاول ده ممكن يكون بسبب فقدان حجم العضلات مش فقدان الدهون.

5- علاج علامات التمدد فورا:

قبل اي حاجة لازم كل ام تكون فخورة بالعلامات دي لانها دليل على الانجاز الكبير اللي عملته وهو ولادة الطفل ، ولكن لو هي مسببة لك شعور سيء او احباط ، فنصيحتنا انك تبدأي في علاجهم في البداية في المرحلة اللي الخطوط فيها بتكون لسه لونها احمر ، وتعتبر المستحضرات اللي مصنوعة من حمض الهيالورونيك, وكريمات الريتينويد, وعلاجات الليزر ، من الطرق المعروفة لعلاج علامات التمدد ، المهم انك تبدأي علاجها في الوقت الصح زي ما قولنا.

6- ماتضغطيش على نفسك زيادة عن اللزوم:

دي اهم نصيحة بنقدمها لاي ام جديدة ، جسمك حصل فيه تغير كبير ، والموضوع هياخد وقت عشان يرجع تاني زي الاول ، عشان كده لازم تكوني صبورة ، ومتحسيش باحباط لو ملقتيش نتايج فورية او سريعة ، وافتكري انها مش منافسة ولا انتي داخلة مسابقة ، خدي وقتك واعملي ده بطريقة صحية عشان توصلى لنتايج طويلة المدى او دايمة.

وافتكري ان مافيش شخصين عندهم نفس الجسم ، عشان كده مش كل جسم بيعاني من الحمل واثاره بنفس الطريقة ، عشان كده ظهور النتايج بتختلف من جسم للتاني ، ولكن لو عملتي تغييرات صحية ، واخدتي وقتك هتستعيدي لياقتك في وقت قصير.

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