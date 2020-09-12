الزبادي للوجه يومياً لحل جميع مشاكل البشرة ومعالجة حب الشباب عن تجربة؛ الزبادي من المكونات الطبيعية المتوفرة بكثرة في جميع دول العالم أجمع سواء الدول العربية أو الدول الأجنبية وفوائدها للبشرة معروفة ولا غني عنها؛ لذلك سنستغلها في عمل وصفات وخلطات طبيعية في المنزل، كما سنذكر لكم أيضاً من خلال هذا المقال فوائد الزبادي للوجه. الزبادي للوجه يومياً لحل جميع مشاكل البشرة ” فوائد الزبادي للوجه “ معالجة حب الشباب بالزبادي الزبادي للوجه يومياً لحل جميع مشاكل البشرة ” فوائد الزبادي للوجه “ معالجة حب الشباب بالزبادي المكونات: ملعقة كبيرة من الزبادي ملعقة كبيرة من الشوفان المطحون طريقة التحضير والاستعمال: خلط المكونين مع بعضهما البعض حتي تصبح عجينة ناعمة و متجانسة.

وضع الخليط علي بشرة نظيفة، وتركه لمدة نصف ساعة.

بعد انتهاء الوقت، فرك المكونات علي البشرة، ثم غسل الوجه بالماء الفاتر.

تكرار الوصفة 3 مرات في الأسبوع للقضاء علي حب الشباب الموجود بالوجه تماماً. تقشير الوجه والتخلص من الخلايا الميتة المكونات: Advertisements ملعقتين كبيرتين من الزبادي ملعقتين كبيرتين من الشوفان الخشن طريقة التحضير والاستعمال: خلط الزبادي مع الشوفان جيداً حتي تُصبح عجينة متماسكة.

وضع الخليط علي الوجه وفركه بحركات دائرية لطيفة لمدة 5 دقائق.غسل الوجه بالماء الدافئ، ثم الماء البارد. وصفة بديلة لتقشير الوجه المكونات: ملعقتين كبيرتين من الزبادي معجون الطماطم الطازجة ( وضع الطماطم في الخلاط وخلطها جيداً حتي تُصبح معجون ). طريقة التحضير: خلط معجون الطماطم مع الزبادي حتي تصبح خليط متجانس.

يوضع الخليط علي الوجه وفركه لمدة 5 دقائق، ثم ترك الخليط علي البشرة حتي يجف.

غسل الوجه بالماء الدافئ، ثم الماء البارد.

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