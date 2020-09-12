أفضل فيتامينات للشعر و الأظافر من الصيدلية لصحة الشعر ومنع تساقطه

فيتامينات الشعر شيئ مهم و أساسي لأنها تعمل علي تحفيز بصليلات الشعر و نموه و تقويته ، كما تساعد الفيتامينات علي العناية بالشعر الجاف و المتقصف و منع تساقطه و هيشانه حيث أن تساقط و ضعف الشعر من اكثر المشاكل التي تواجه السيدات بسبب نقص بعض الفيتامينات في الجسم لذا فتبحث العديد من النساء أن لم يكن أجمعهن عن أفضل الفيتامينات التي تتوافر في الصيدليات حتي يحصلن علي شعر صحي و لامع وناعم و سنقوم سوياً بعرض أفضل الفيتامينات التي تساعد علي تطويل الشعر في أسبوع واحد فقط و كيفية الاستعمال و يجب الحرص دائما علي استخدام المنتجات و الفيتامينات المصرح بها من قبل هيئة الغذاء و الدواء.

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فيتامينات الشعر الأفضل و المتوفرة بالصيدلياتفكتيل

و تحتوى علي الكبسولات علي مضادات أكسدة التي تحمي الشعر كما تساعد الحبوب في حماية الشعر و منع تساقطه و تقويته كما يحمي بصيلات الشعر وتوجد علي شكل حبوب حبوب بر فكتيل اوريجينال و حبوب بر فكتيل بلس وحبوب للبشرة و حبوب بر فكتيل للأظافر و بر فكتيل ماكس و مكونات الكبسولات كالتالي:

حمض الفوليك ،الحديد و الزنك و المنجنيز.

نحاس ،ماغنيسيوم،يود،كروم ،سيلكون ،سيلينيوم.

فيتامينات أ ، ب، ج ، د، E .

كولاجين.

خلاصة العنب و خلاصة بذور البابايا.

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و تتميز كبسولات بيوتين فورت بان لها فوائد عديدة منها حماية فروة الرأس من الجفاف و تعيد صحة الشعر و تقلل من تساقطه و يحتوى بيوتين فورت علي فيتامين “B7” و الذي يساعد علي استعادة صحة السعر و الجلد و الأظافر و ضروري لتنشيط العديد من الأنزيمات الموجودة في الجسم كما يساعد في عملية التمثيل الغذائي و يمكن تناول كبسولة واحدة منه يومياً و هو آمن في أثناء فترة الحمل.

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و من فوائد بانتوجار انه يساعد في إيقاف تساقط السعر بدون أسباب معروفة و علاج الشعر التآلف بسبب أشعة الشمس و علاج مشاكل الشعر مثل الجفاف و الهشيان و بهتان الشعر . و الاستمرار علي تناوله يغذى الشعر و يكسبه الصحة و اللمعان و حبوب بانتوجار و أثبتت الدراسات أن الحبوب لا تزيد من الوزن و لا توجد دراسه ثابتة حتى الآن تثبت أن الحبوب آمنه علي الحوامل و يمكن تناول حبة واحدة 3 مرات يوميا أو علي حسب ما قد يحدده الطبيب الخاص بك ،و للحصول علي النتيجة المطلوبة و تحتوى حبوب بانتوجار علي المكونات التالية:

فيتامين A , B5 .

كيراتين .

سيستين .

حمض البنزويك.

فيتامين E له خصائص مضادة للأكسدة مما يساعد علي تحسين صحة الشعر و تقليل تساقطه و يوجد فيتامين E علي هيئة كبسولات علي نوعين كالتالي :

كبسولات فيتامين E 1000 .

كبسولات فيتامين E 400 .

و يجب أن تحرص كل سيدة علي تناول فيتامينات الشعر بانتظام للحصول علي النتيجة التي تريدينها حتى و إن طالت المدة قليلا فلا بد من الانتظام و الاستمرار علي تناول الفيتامينات دون الممل و تجنب تأخير موعد تناول الفيتامينات عن الموعد المحدد.

حبوب هاى بوتنسي فورميولا للشعر

تحتوى حبوب أو أقراض هاي بوتنسي فورميولا عل فيتامين B12 الذي يساعد الجسم علي تكوين خلايا الدم الحمراء و التخلص من الأنيميا كما تحتوى الأقراص علي فيتامين B3,B5,B7، يستخدم هاي بوتنسي فورميولا مره واحده صباحاً و مره مساءً و لكن ينصح الابتعاد عن تناولها لمن يتبع حميه غذائية لأنها تسبب زيادة الوزن بشكل ملحوظ.

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