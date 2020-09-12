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أعشاب مهدئة للأعصاب تساعد علي الاسترخاء والتخلص من القلق والتوتر

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هناك أعشاب مهدئة للأعصاب طبيعية وآمنة علي صحة الإنسان ويمكن أن يتناولها من يعانون من القلق الدائم والتوتر  نتيجة ضغوط العمل وضغوط متطلبات الحياة اليومية أو الشعور بالأرق والإجهاد خلال فترة الليل مما يؤثر علي الصحة  والذي يظهر علي شكل خوف وأرق وصداع وخفقان في القلب وضيق في التنفس وصعوبة النوم كما يؤثر أيضاً تأثيراً شديداً علي البشرة وعلي الحالة النفسية والمزاجية للإنسان لذا سنقوم اليوم بتقديم أفضل الأعشاب التي تساعد الإنسان في الاسترخاء والتخلص من التوتر والقلق وهناك البعض الذي يعتمد علي المشروبات الطبيعية والبعض يلجأ إلى استخدام الأدوية ولكن يجب الحرض علي استشارة الطبيب دائما واستخدام الأدوية المصرح بها من قبل هيئة الغذاء والدواء.

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أعشاب مهدئة للأعصاب

1– البابونج: عشبة البابونج تعتبر من أفضل الأعشاب الطبيعية التي تساعد الإنسان في التخلص من القلق والتوتر الشديد الذي قد يقع علي الإنسان نتيجة ضغوط الحياه اليومية  كما يساعد البابونج علي ارتخاء العضلات مما يجعله يستطيع النوم بشكل هادئ  لذا ينصح بتناول كوب من البابونج المغلي  قبل النوم والبابونج له العديد من الفوائد وهي كالتالي :

أعشاب مهدئة للأعصاب

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2- عشبه الناردين : تتميز عشبه النادرين علي احتوائها العديد من المواد والعناصر الغذائية الهامة ويوجد بها مضادات أكسدة وتستخدم عشبه الناردين كعامل طبيعي يساعد علي النوم لما تحتويه من مخدر طبيعي يساعد علي النوم والاسترخاء وعشبة الناردين لها عدة فوائد مختلفة منها ما يلي :

  • النوم بشكل أفضل: فهي تساعد الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات ومصاعب النوم حيث أنه يعمل علي تحفيز هرمون الاسترخاء والشعور والرغبة في النوم .
  • تحسين صحة الجهاز العصبي: في ظل الظروف الحالية التي يعيشها الإنسان من ضغط وتوتر فان الجهاز العصبي يواجه العديد من المهام الصعبة  وتناول الناردين يعمل علي تهدئة الأعصاب واسترخاء الجسم وتحسين صحة الجهاز العصبي خاصة لمن يعانون من أمراض تتعلق بالجهاز العصبي مثل شلل الوجه أو الاعتلال العصبي.
  • تحسين قراءة ضغط الدم: ولأن مرض ارتفاع ضغط الدم هو أحد الحالات المرضية الشائعة في مختلف الأعمار والتي تبدأ في قتل المرضي المصابين به تدريجياً دون أن يشعر  فقد تم إجراء بعض الأبحاث عن عشبه الناردين لقياس مدى تأثيرها وفاعليتها علي أن استخدام جذور الناردين بشكل يومي تعمل علي خفض ضغط الدم  المرتفع ومكافحة  أمراض جهاز الدوران المختلفة مثل النوبات القلبية وتصلب الشرايين.أعشاب مهدئة للأعصاب
أعشاب مهدئة للأعصاب مع المشروبات

كما تناولنا أفضل أعشاب مهدئة للأعصاب  سنقوم بعرض المشروبات التي لها تأثير كبير أيضاً علي الاسترخاء وهي كالتالي:

  • الكاكاو الساخن .
  • عصير النعناع  والليمون.
  • تناول عصير الليمون الطازج.

أعشاب مهدئة للأعصاب

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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