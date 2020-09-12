علاج سرطان البروستاتا بواسطة Lu-177-PSMA

علاج PSMA مع اللوتيتيوم هو علاج جديد، لكن في الوقت نفسه يعد علاجاً واعداً جداً لسرطان البروستاتا النقيلي. يتم اللجوء إلى علاج PSMA لسرطان البروستاتا عندما تكون العلاجات التقليدية مثل الجراحة والعلاج الهرموني والعلاج الكيميائي غير فعالة. أدى علاج PSMA في العديد من المرضى الذين يعانون من سرطان البروستاتا النقيلي إلى انخفاض كبير في حجم الورم وانخفاض في أعراض المرض.

ما هو علاج PSMA مع اللوتيتيوم؟

يحتوي سطح خلايا غدة البروستاتا على بروتين يسمى بمستضد الغشاء النوعي للبروستاتا - PSMA. من المعروف أن إفراز هذا البروتين يزداد بشكل كبير عند الإصابة بسرطان البروستاتا. لقد استنتج العلماء أن PSMA يمكن أن يكون بمثابة هدف رئيسي للعلاج المستهدف لسرطان البروستاتا. شكل هذا الاكتشاف أساس العلاج بـ PSMA.

العلاج بـ PSMA مع اللوتيتيوم هو شكل من أشكال العلاج بالنويدات المشعة. يكمن جوهر طريقة العلاج هذه في استخدام مادة خاصة - وهي بروتين PSMA المعدل بالنظير المشع للوتيتيوم.

يرتبط هذا الدواء الإشعاعي بعد إدخاله في الجسم بمستقبلات PSMA لخلايا سرطان البروستاتا. يبدأ اللوتيتيوم بالتلاشي وإصدار إشعاعات بيتا، ويحدث بفضل ذلك تشعيع مستهدف لخلايا البروستاتا الخبيثة. يؤدي ذلك في النهاية إلى موت الخلايا السرطانية وانخفاض في حجم الورم الأساسي والنقائل.

كيف يتم العلاج؟

العلاج باستخدام Lu-177-PSMA ممكن فقط إذا كان ورم البروستاتا يفرز PSMA. لتحديد ذلك، يخضع المريض لفحص يسمى بـ PSMA PET-CT. من المعروف أنه في حوالي 5-10٪ من حالات سرطان البروستاتا، لا تنتج الغدة PSMA، وفي هذه الحالة لن يكون علاج Lu-177-PSMA فعالاً.

يجرى قبل بدء العلاج أيضاً اختبارات الدم السريرية العامة والتصوير الومضاني للكلى. يعد اضطراب وظائف الكلى والكبد مانعاً لإجراء العلاج بالنويدات المشعة.

يجرى علاج PSMA لسرطان البروستاتا في قسم طب الإشعاع. يدخل الدواء الإشعاعي للمريض ببطء عن طريق الوريد. تنتشر المادة مع تدفق الدم إلى جميع أنحاء الجسم وتتراكم في نهاية المطاف في خلايا ورم البروستاتا والنقائل.

من أجل الحد من الآثار الجانبية للأدوية الإشعاعية على الجسم، يتم إجراء العمليات التالية:

تطبيق الكمادات الباردة على الغدد اللعابية، مما يساعد على إبطاء تدفق الدم فيها وتقليل تراكم النظائر المشعة؛ علاج التسريب الوريدي لمنع تلف الكلى، ويوصى أيضاً بشرب كميات كبيرة من الماء.

يتحمّل معظم الرجال العلاج بـ PSMA جيداً. قد تظهر في بعض الحالات فقط آثار جانبية مثل جفاف الفم والغثيان والقيء.

Advertisements

يغادر المريض المستشفى بعد يومين على إجراء العلاج.

تقييم فعالية العلاج بـ PSMA

بعد بضعة أيام من العلاج باستخدام Lu-177-PSMA، يجرى للمريض PSMA PET-CT. سيقوم هذه الفحص بتقييم تراكم الدواء الإشعاعي في أنسجة الورم. في حالة الاستجابة الجيدة لهذا النوع من العلاج، قد توصف للرجل دورات إضافية من العلاج بـ PSMA. كقاعدة عامة، يتم إجراء من 2 إلى 4 دورات علاجية. الفاصل الزمني بين دورات العلاج 6-8 أسابيع.

ولكن الدورات المتكررة للعلاج ممكنة فقط في حالة العمل الطبيعي لنخاع العظم والكلى. لذلك، بعد الخروج من القسم سيتوجب على المريض الخضوع لفحوصات معينة خلال فترة زمنية معينة. إنها فحوصات أساسية يمكن إجراؤها في البلد الأم.

علاج سرطان البروستاتا في ألمانيا

العلاج بـ PSMA مع اللوتيتيوم هو طريقة علاج فريدة من نوعها يمكن أن تقلل من حجم الورم وتزيد من العمر المتوقع للمرضى المصابين بسرطان البروستاتا النقيلي.

ألمانيا هي واحدة من الدول القليلة التي تعالج سرطان البروستاتا باستخدام Lu-177-PSMA. لذلك، يأتي المرضى إلى هنا من جميع أنحاء العالم للخضوع للعلاج بـ PSMA.

يمكنك الحصول على العلاج في مستشفى ألماني باستخدام خدمات شركة السياحة الطبية Bookinghealth. تنظم الشركة التشخيص والعلاج في ألمانيا.

نحن نقدم خدمات مثل:

تنظيم العلاج في مستشفى ألماني متخصص في علاج سرطان البروستاتا بالنويدات المشعة؛ تنظيم تشخيص وعلاج إضافي، إذا لزم الأمر؛ التواصل مع المستشفى بعد العلاج؛ المساعدة في الحصول على التأشيرة؛ حجز تذاكر الطيران؛ تنظيم النقل من المطار؛ توفير خدمات المترجم.

أصبحت العلاجات المبتكرة بفضل Bookinghealth متاحة للمرضى من جميع أنحاء العالم.

Advertisements