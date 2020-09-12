فوائد الكيوي الأصفر الصحية أو ما يسمى الكيوي الذهبي، تحدثت عنها كثير من الدراسات الطبية و التي قارنت بين النوعين من ثمار الكيوي، واثبتت أن لكل منهما فوائد متشابهة، إلا أن الكيوي الأصفر يفوق الكيوي الأخضر من حيث احتوائه على فيتامين سي ومضادات الفطريات.

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فوائد الكيوي الأصفر الصحية:

من أهم فوائد الكيوي الأصفر مقاومة الأمراض الموسمية وذلك بسبب احتوائه على فيتامين سي.

فيتامين سي في الكيوي الأصفر تجعل منه فاكهة صحية تعزز صحة البشرة والجلد.

مضادات الفطريات في الكيوي الأصفر تساهم في الوقاية من الأمراض الصحية التي تسببها الفطريات.

الكيوي الأصفر غني بالحديد وبالتالي فهو يقي من فقر الدم ويعزز من وصول الأكسجين إلى كافة أعضاء الجسم.

العناصر الغذائية في الكيوي الأصفر تحسن من عمليات الأيض وتقي القلب و الأوردة من الأمراض الشائعة.

الكيوي الأصفر غني بالألياف الطبيعة التي لها دور فعال في تحسين عمل الجهاز الهضمي وحماية القلب من الأمراض.

تناول الكيوي الأصفر يعزز الطاقة والنشاط والتركيز.

يحتوي الكيوي الأصفر على مضادات أكسدة تقاوم الجذور الحرة في الجسم وبالتالي فهو يقي من السرطان ويعزز مناعة الجسم.

الأحماض الدهنية الطبيعية في الكيوي الأصفر تقي من ارتفاع الكوليسترول الضار وترفع من الكوليسترول الجيد في الجسم.

الكيوي الأصفر غني أيضا بالبوتاسيوم والكالسيوم والبيتاكاروتين والمغنيسيوم وكلها عناصر لها فوائد عدة على الصحة العامة.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.