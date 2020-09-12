فوائد التفاح للرجيم، مفيدة ضمن الحميات الغذائية الصحية المخصصة من الطبيب المختص حسب طبيعة الجسم وحالته الصحية، دون الاعتماد فقط على فوائد التفاح ضمن الحميات القاسية المضرة بالجسم على المدى الطويل.

إذ تعد فوائد التفاح للرجيم، بمثابة الحصن المنيع لمكافحة تراكم الدهون بالجسم خلال إنقاص الوزن بالشكل الصحي، خصوصا إذا تناولنا حبة من التفاح وكوب من القرفة الخالي من السكر ضمن وجبة الإفطار بصفة مستمرة.

سنطلعك عزيزتي على فوائد التفاح والقرفة في الرجيم وحرق الدهون في الجسم، من خلال أخصائي التغذية الدكتور باسم شوقي بعيادات الخالدية في جدة.

فوائد القرفة والتفاح في الرجيم وحرق الدهون في الجسم

وبحسب ما قاله الدكتور باسم، يعد التفاح بجميع أنواع من الفواكة الغنية بالفيتامينات والمعادن المساعدة على تخسيس الوزن والمتفاعلة مع مركبات مشروب القرفة الدافئ لتحقيق فوائد عدة للرجيم وحرق الدهون في الجسم على النحو التالي

كبح الشهية.

حرق الدهون المتراكمة في الجسم.

مد الجسم بالطاقة.

فوائد التفاح والقرفة لكبح الشهية

تعزز حبة متوسطة من التفاح سواء الأخضر أو الأحمر أو الأصفر مع كوب القرفة الدافئ الخالي من السكر، مع بيضة مسلوقة وشريحة من التوست الأسمر ، الشعور بالشبع وكبح الشهية لفترات طويلة، كون مركبات التفاح والقرفة غنية بالألياف والسكريات الطبيعية المفيد لذلك، فضلا عن ذلك يدخل في تكوين فوائد التفاح للرجيم مجموعة من العناصر المغذية للجسم خلال إنقاص الجسم ، خصوصا " الماءـ البروتين، الحديد، البوتاسيوم، الصوديوم، الكلسيوم، وفيتاميني أ و ج.

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فوائد القرفة والتفاح لحرق الدهون المتراكمة في الجسم

تتدخل فوائد القرفة والتفاح في تحقيق الحرق الطبيعي لدهون الجسم المتراكمة، خاصة مناطق الأفخاذ، والبطن، والظهر، والتي تأخذ مجهودا في الأوقات العادية للتخلص منها، كذلك يساعد التفاح على مكافحة الاضطرابات المعدية والانتفاخات خلال الرجيم وحرق الدهون في الجسم بصفة عامة.

فوائد التفاح والقرفة لمد الجسم بالطاقة

تساعد الوجبات الخفيفة على مدار النهار، المكونة من قطع التفاح ورشة القرفة ومعلقة صغيرة من العسل، على تحفيز الجسم لمزاولة النشاط البدني بفعالية، كذلك رفع كتلة العضلات لتوافر البروتين الطبيعي المعزز لأنسجة العضلات خلال تخسيس الوزن.

من ناحية أخرى يفضل إضافة ملعقة صغيرة من خل التفاح على أطباق السلطات لزيادة حرق الدهون في الجسم على وجه الخصوص، وذلك بخلاف الاستفادة من فوائد القرفة والتفاح للرجيم وحرق الدهون في الجسم السالفة الذكر، مع مراعاة إضافة فاكهة التفاح و مشروب القرفة إلى الوجبات اليومية كعوامل مساعدة على حرق الدهون في الجسم بالشكل الطبيعي على الدوام.