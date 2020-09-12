اسباب واعراض تكيس المبايض عند البنات وطرق علاجه، تطلعنا على كل تلك المعلومات أخصائية النساء و الولادة في مستشفى ينبع الدكتورة ريهام البلوي، حيث ذكرت أن تكيس المبايض عند البنات يحتاج تشخيص مبكر حتى لا يؤثر على الصحة الإنجابية بعد الزواج.

أعراض تكيس المبايض عند البنات:

اضطرابات في الدورة الشهرية.

آلام شديدة ترافق الدورة الشهرية.

آلام في منطقة الحوض وتقلصات متكررة.

آلام في منطقة الإخراج وشعور بالضغط، و الرغبة المتكررة بالتبول.

اضطرابات في الهرمونات تظهر من خلال ظهور الشعر بكثافة وفي مناطق متفرقة من الجسم.

المعاناة من البشرة الدهنية.

التعرض للإصابة بحب الشباب.

بقع داكنة وسماكة في الجلد خاصة في الرقبة والإبطين .

أسباب تكيس المبايض عند البنات:

تكيس المبايض هو تكون أكياس مملوءة بالسائل على المبيضين، وليس هنالك سبب طبي مباشر لمعرفة أسباب تكون هذه الأكياس، ولكن هنالك عوامل تساهم في ذلك وهي:

زيادة الوزن والسمنة في سن مبكر.

الوراثة تلعب دورا في ذلك فالأم التي أصيبت بتكيس المبايض عليها أن تراقب الحالة الصحية لدى ابنتها خلال فترات البلوغ.

وجود أسباب طبية وراء اضطراب الهرمونات.

ارتفاع مستوى هرمون الاندروجين.

الإصابة بمقاومة الأنسولين في الجسم من غير الإصابة بمرض السكري.

علاج تكيس المبايض عند البنات:

في الحالات البسيطة يمكن للأدوية مثل ادوية تنظيم الهرمونات وتنظيم الدورة الشهرية أن تساهم في السيطرة على مضاعفات تكيسات المبايض، بالإضافة إلى الحفاظ على وزن مثالي وإتباع نمط حياة صحي.

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في الحالات المتقدمة يمكن الخضوع لجراحة يقوم بها الطبيب المختص بكي أكياس المبايض للحد من تأثيرها.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.