وصفة جبارة لتنظيف الحمامات والأحواض وتلميعها في ثواني وبدون مجهود

وصفة جبارة لتنظيف الحمامات، عملية التنظيف عملية هامة وضرورية جدًا في حياتنا حيث يجب الانتباه إلى التنظيف المستمر أول بأول حيث إن التنظيف لا يكون له معنى إذا ماتم الحفاظ على المكان أول بأول، ويعد الحمام من أكثر الأماكن في المنزل التي تحتاج إلى عناية خاصة حيث يعد من أشد الأماكن التي تتعرض للجراثيم والميكروبات فيجب الاهتمام بتنظيف الحمام بشكل يومي حتى نحمي أولادنا وعائلتنا من أي مكروبات قد تنتقل إليهم من خلال الحمام، فيجب تنظيفه وتعقيمه جيدًا وأيضًا يجب تعطيره.

سوف نحرص على أن نقدم لكم أدق التفاصيل من أجل تنظيف كل ركن من أركان الحمام، وبداية الأمر حتى يسهل على ربة المنزل القيام بتنظيف الحمام بشكل يومي يجب أن تقوم الأم بتجميع كافة أدوات التنظيف في دلو صغير ووضع الدلو في مكان جانبي داخل الحمام حيث عندما تريد الأم القيام بالتنظيف تكون الأدوات جاهزة لأن ذلك سوف يسهل الأمر في عملية التنظيف.

طريقة تنظيف سيراميك الحمام

المكونات

لتر من الماء الدافئ.

ملعقة كبيرة من الكلور.

ملعقة كبيرة من الصابون السائل الخاص بالمواعين.

طريقة التنظيف

نقوم بخلط المكونات معًا حتى يصبح لدينا خليط للتنظيف باستخدام أسفنجة مخصصة أو فرشاة مخصصة للحمام نقوم بأخذ كمية من الخليط ودعك السيراميك، ومن أجل الوصول إلى الأماكن العالية من السيراميك نضع قطعة من القماش على رأس مقشة ونقوم بعملية التنظيف.

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تنظيف سيراميك الأرض

مما لا شك فيه أن سيراميك الأرضيات يكون شديد الاتساخ ولمن أجل تنظيفه يجب استخدام ماء ساخن ونفس المكونات المذكورة لسيراميك الحوائط، وإذا كان سيراميك الأرضيات في حالة مزرية وسيئة فقومي باستخدام القليل من حمض الكبريتيك ولكن يجب الحذر وارتداء القفازات، وبعد أن نرش الخليط على الأرضيات ندعك جيدًا باستخدام فرشاه ونشطف الأرضيات بالماء والخل حتى تصبح لامعة.

تنظيف الحنفيات والكلس والصدأ

المكونات

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

ملعقة كبيرة خل أبيض.

ملعقة كبيرة ملح طعام.

طريقة الاستخدام

نقوم بإضافة المكونات معًا ووضعها على الحنفيات وأماكن تكون الكلس والصدأ ونتركه لمدة ربع ساعة ثم نقوم بغسلها باستخدام فرشاة تكون مغموسة في الماء الساخن ونفرك جيدًا ثم نشطف بالماء وسوف نلاحظ الفرق.