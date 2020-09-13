10 فوايد لعصير الليمون للبشرة, الضوافر, والصحة

الليمون من الحاجات المعروفة بفوايدة الصحية ، كمية فيتامين C اللي موجودة في الليمون بتساعد في تقوية جهاز المناعة ، وبالتالي ده بيمنع امراض كتير ، بالاضافة كمان ان ليه فوايد للبشرة والشعر ، وكل ده بيحصل من شرب كوباية عصير ليمون واحدة كل يوم ، تعالوا نتعرف مع بعض بالتفصيل من خلال السطور الجاية على فوايد عصير الليمون.
فوايد عصير الليمون:
1- بيمنع السرطان:
الليمون غني بمركبات الفلافونويد ، اللي تعتبر درع واقي للجسم من انواع مختلفة من السرطان ، والاستهلاك المنتظم لعصير الليمون يضمنلك الوقاية من الخلايا السرطانية.
2- علاج اضطراب المعدة:
عصير الليمون مشروب مفيد جدا للاشخاص اللي بيعانوا من اضطراب المعدة ، مشاكل الجهاز الهضمي زي الاسهال او الامساك بتخليكي تحسي بعدم ارتياح ، وعشان تتخلصي من المشاكل دي بكل بساطة اشربي كل يوم كوباية واحدة من المية بالليمون “ديتوكس الليمون” ، وتقدري تزودي فوايده باضافة معلقة صغيرة عسل.
3- مفيد للكبد:
من اهم فوايد ومميزات عصير الليمون هو انه بيساعد على تحسين وظائف الكبد وطرد السموم من الجسم ، الليمون بيساعد على زيادة انتاج الصفراء في الجسم اللازمة لتفكيك الدهون.
4- بيساعد في التعامل مع الالتهابات:
الليمون بيحتوي على كمية عالية من فيتامين C الضروري لتقوية جهاز المناعة ، عشان كده شربه يعتبر واحدة من الطرق الطبيعية للوقاية من الالتهابات الفيروسية زي البرد, الانفلونزا ، وكمان المية بالليمون “ديتوكس الليمون” بيساعد في علاج التهابات المسالك البولية.
5- مفيد لمرضى ارتفاع ضغط الدم:
الاشخاص اللي مش بيستهلكوا كمية كافية من البوتاسيوم معرضين اكتر للتأثر باضطرابات القلب ، وعصير الليمون بيحتوي على كمية معقولة من البوتاسيوم ، وبالتالي ممكن انه يساعد على تقليل مخاطر التعرض للمشاكل دي.
6- مطهر طبيعي للبشرة:
عصير الليمون بيحتوي على خصائص تنضيف للبشرة وده بيخليه منتج تجميلي مثالي جدا ، وكتير من البنات بيستخدموا عصير الليمون في الوصفات الطبيعية لتنقية البشرة من اي عيوب ، عشان كده من الوصفات المفيدة جدا هي خلط عصير الليمون مع العسل وتطبيقه على البشرة للتخلص من البقع الغامقة, وتغير لون الجلد والتصبغ, وعلامات التمدد.. شوفي من هنا 5 طرق مذهلة لاستخدام الليمون لتبييض البشرة
7- للتخلص من رائحة الفم الكريهة:
عصير الليمون بيساعد على التخلص من رائحة الفم الكريهة وانعاش النفس ، بالاضافة انه بيساعد على علاج التهاب اللثة وآلام الاسنان ، وعشان تاخدي اقصى فوايد منه اشربي المية بالليمون ومتغسليش اسنانك بعدها على طول ، سيبي وقت كافي عشان تستفادي من الخليط وبعدين اغسليها.
8- بيساعد على تقوية الاظافر:
عصير الليمون ليه فوايد مذهلة للاظافر ، دلكي ضوافرك بشوية من عصير الليمون ده يعتبر افضل علاج لتقوية الاظافر وهتحافظ عليها صحية ، وكمان نقع الضوافر في المية بالليمون هتديكي نفس الفوايد.
9- بيساعد على انقاص الوزن:
عصير الليمون يعتبر من افضل الطرق لانقاص الوزن ، لانه بيحتوي على كمية عالية من الياف البكتين اللي بتساعد الجسم على مقاومة الرغبة الشديدة في الجوع ، شرب عصير الليمون الطازة والمية بالليمون علاج فعال لانقاص الوزن الزايد بشكل طبيعي ، وعصير الليمون من الحاجات اللي نجحت مع اشخاص كتير في فقدان الوزن.. شوفي من هنا دايت الليمون هيساعدك تخسي 9 كيلو في 14 يوم بس
10- بيوازن مستويات الاس الهيدروجيني pH:
يمكن هتتفاجئوا من المعلومة دي ان عصير الليمون داخل الجسم يعتبر غذاء قلوي على الرغم من انه من الحمضيات ، مش بينتج حموضة في الجسم ، وبالتالي تقدري تشربي عصير الليمون للحفاظ على مستويات الاس الهيدروجيني طبيعية.
القيمة الغذائية لعصير الليمون:
الليمون مليان بالعناصر الغذائية الصحية زي الفيتامينات (B, C, والريبوفلافين) ، الكربوهيدرات, البروتينات والمعادن (الكالسيوم, الفسفور, المغنيسيوم) ، وعادة ما بيتم استهلاكة كعصير ليمون ، والليمون مش بيحتوي على الكوليسترول او الدهون المشبعة وقليل السعرات الحرارية.
فيتامين C يعتبر غذاء اساسي للجسم عشان يشتغل بشكل سليم ، وتقدري انك تلبي 88% من احتياجات الجسم من فيتامين C عن طريق الليمون ، وحامض الستريك اللي موجود في الليمون يعتبر مادة حافظة طبيعية ، وده بيخلي الليمون افضل مدافع للجسم ضد الامراض المختلفة ، وبالتالي الليمون او عصير الليمون يعتبر اضافة مفيدة جدا لروتين اللياقة البدنية العام.
ازاي تستخدمي الليمون لتخسيس الوزن
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر 10 فوايد لعصير الليمون للبشرة, الضوافر, والصحة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بنات حوا وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.