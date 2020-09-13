10 فوايد لعصير الليمون للبشرة, الضوافر, والصحة

الليمون من الحاجات المعروفة بفوايدة الصحية ، كمية فيتامين C اللي موجودة في الليمون بتساعد في تقوية جهاز المناعة ، وبالتالي ده بيمنع امراض كتير ، بالاضافة كمان ان ليه فوايد للبشرة والشعر ، وكل ده بيحصل من شرب كوباية عصير ليمون واحدة كل يوم ، تعالوا نتعرف مع بعض بالتفصيل من خلال السطور الجاية على فوايد عصير الليمون.

فوايد عصير الليمون:

1- بيمنع السرطان:

الليمون غني بمركبات الفلافونويد ، اللي تعتبر درع واقي للجسم من انواع مختلفة من السرطان ، والاستهلاك المنتظم لعصير الليمون يضمنلك الوقاية من الخلايا السرطانية.

2- علاج اضطراب المعدة:

عصير الليمون مشروب مفيد جدا للاشخاص اللي بيعانوا من اضطراب المعدة ، مشاكل الجهاز الهضمي زي الاسهال او الامساك بتخليكي تحسي بعدم ارتياح ، وعشان تتخلصي من المشاكل دي بكل بساطة اشربي كل يوم كوباية واحدة من المية بالليمون “ديتوكس الليمون” ، وتقدري تزودي فوايده باضافة معلقة صغيرة عسل.

3- مفيد للكبد:

من اهم فوايد ومميزات عصير الليمون هو انه بيساعد على تحسين وظائف الكبد وطرد السموم من الجسم ، الليمون بيساعد على زيادة انتاج الصفراء في الجسم اللازمة لتفكيك الدهون.

4- بيساعد في التعامل مع الالتهابات:

الليمون بيحتوي على كمية عالية من فيتامين C الضروري لتقوية جهاز المناعة ، عشان كده شربه يعتبر واحدة من الطرق الطبيعية للوقاية من الالتهابات الفيروسية زي البرد, الانفلونزا ، وكمان المية بالليمون “ديتوكس الليمون” بيساعد في علاج التهابات المسالك البولية.

5- مفيد لمرضى ارتفاع ضغط الدم:

الاشخاص اللي مش بيستهلكوا كمية كافية من البوتاسيوم معرضين اكتر للتأثر باضطرابات القلب ، وعصير الليمون بيحتوي على كمية معقولة من البوتاسيوم ، وبالتالي ممكن انه يساعد على تقليل مخاطر التعرض للمشاكل دي.

6- مطهر طبيعي للبشرة:

عصير الليمون بيحتوي على خصائص تنضيف للبشرة وده بيخليه منتج تجميلي مثالي جدا ، وكتير من البنات بيستخدموا عصير الليمون في الوصفات الطبيعية لتنقية البشرة من اي عيوب ، عشان كده من الوصفات المفيدة جدا هي خلط عصير الليمون مع العسل وتطبيقه على البشرة للتخلص من البقع الغامقة, وتغير لون الجلد والتصبغ, وعلامات التمدد.. شوفي من هنا 5 طرق مذهلة لاستخدام الليمون لتبييض البشرة

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7- للتخلص من رائحة الفم الكريهة:

عصير الليمون بيساعد على التخلص من رائحة الفم الكريهة وانعاش النفس ، بالاضافة انه بيساعد على علاج التهاب اللثة وآلام الاسنان ، وعشان تاخدي اقصى فوايد منه اشربي المية بالليمون ومتغسليش اسنانك بعدها على طول ، سيبي وقت كافي عشان تستفادي من الخليط وبعدين اغسليها.

8- بيساعد على تقوية الاظافر:

عصير الليمون ليه فوايد مذهلة للاظافر ، دلكي ضوافرك بشوية من عصير الليمون ده يعتبر افضل علاج لتقوية الاظافر وهتحافظ عليها صحية ، وكمان نقع الضوافر في المية بالليمون هتديكي نفس الفوايد.

9- بيساعد على انقاص الوزن:

عصير الليمون يعتبر من افضل الطرق لانقاص الوزن ، لانه بيحتوي على كمية عالية من الياف البكتين اللي بتساعد الجسم على مقاومة الرغبة الشديدة في الجوع ، شرب عصير الليمون الطازة والمية بالليمون علاج فعال لانقاص الوزن الزايد بشكل طبيعي ، وعصير الليمون من الحاجات اللي نجحت مع اشخاص كتير في فقدان الوزن.. شوفي من هنا دايت الليمون هيساعدك تخسي 9 كيلو في 14 يوم بس

10- بيوازن مستويات الاس الهيدروجيني pH:

يمكن هتتفاجئوا من المعلومة دي ان عصير الليمون داخل الجسم يعتبر غذاء قلوي على الرغم من انه من الحمضيات ، مش بينتج حموضة في الجسم ، وبالتالي تقدري تشربي عصير الليمون للحفاظ على مستويات الاس الهيدروجيني طبيعية.

القيمة الغذائية لعصير الليمون:

الليمون مليان بالعناصر الغذائية الصحية زي الفيتامينات (B, C, والريبوفلافين) ، الكربوهيدرات, البروتينات والمعادن (الكالسيوم, الفسفور, المغنيسيوم) ، وعادة ما بيتم استهلاكة كعصير ليمون ، والليمون مش بيحتوي على الكوليسترول او الدهون المشبعة وقليل السعرات الحرارية.

فيتامين C يعتبر غذاء اساسي للجسم عشان يشتغل بشكل سليم ، وتقدري انك تلبي 88% من احتياجات الجسم من فيتامين C عن طريق الليمون ، وحامض الستريك اللي موجود في الليمون يعتبر مادة حافظة طبيعية ، وده بيخلي الليمون افضل مدافع للجسم ضد الامراض المختلفة ، وبالتالي الليمون او عصير الليمون يعتبر اضافة مفيدة جدا لروتين اللياقة البدنية العام.

ازاي تستخدمي الليمون لتخسيس الوزن