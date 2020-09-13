خلطات تفتيح البشرة وازالة البقع السوداء ولازالة البقع البنية من الوجه في أقل من أسبوع

خلطات تفتيح وازالة البقع السوداء ولازالة البقع البنية من الوجه؛ خلطات تفتيح رائعة ومجربة لتبيض الوجه والتخلص من اسمرار البشرة؛ هذا الاسمرار واختفاء بياض ولمعة البشرة يعود سببه للزيادة المرتفعة وانتاج صبغة الملامين المسؤولة عن المحافظة علي لون البشرة الطبيعي، وهناك عدة عوامل مثل العوامل المناخية والصحية التي تؤدي الي زيادة وانتاج هذه الصبغة مثل:

التلوث التعرض لأشعة الشمس كذلك التوتر فهو يؤدي الي الاسمرار التقدم في السن، أو الشيخوخة.

وهنا نبدأ بالبحث عن خلطات تفتيح وازالة البقع السوداء ولازالة البقع البنية من الوجه وطرق لإعادة لون البشرة الي لونها الطبيعي، فمنا من يبدأ باستخدام الكريمات الكيمائية والغير صحية علي الرغم من أنها باهظة الثمن، ومنا من يفضل خلطات تفتيح طبيعية أمنة لتساعدنا علي الحصول علي بشرة بيضاء نضرة ولامعة، وازالة البقع السوداء ولازالة البقع البنية من الوجه نهائياً، بالإضافة الي انها غير مكلفة بتاتاً، ولا تحتوى علي مواد ضارة أي لا تؤذي البشرة سواء علي المدي القريب أو البعيد.

خلطات تفتيح وازالة البقع السوداء ولازالة البقع البنية من الوجه

وصفة سهلة جداً بمكونين متوفرين في كل بيت، فهي تعمل علي ازالة البقع السوداء ولازالة البقع البنية من الوجه نهائياً بمكونات بسيطة.

المكونات

1. قطعة بطيخ متوسطة الحجم: فالبطيخ فاكهة صيفية لا تخلو منه بيوتنا جميعاً، لذلك سنقوم باستغلاله بغرض العناية بالبشرة ولعمل به خلطات تفتيح، فهو سريع المفعول فيما يخص تبيض الوجه وتفتيح البشرة، كما انه يحافظ علي رطوبته وجهك ويعطيك النضارة والحيوية، كما انه يحفظ الدورة الدموية ويطفئ اللمعان علي بشرتك ويوحد لون الوجه، وازالة البقع السوداء ولازالة البقع البنية من الوجه، ويقي أيضاً من الشيخوخة وعلامات التقدم بالسن التي تظهر علي البشرة، أما ان كانت بشرة وجهك دهنيه فهو يسيطر علي إفرازها، ويعالج الحبوب بالوجه خصوصاً حب الشباب.

2. عسل النحل الطبيعي: العسل يُضيئ البشرة المتعبة والتالفة، ويحتوى علي أنزيمات تُعزز عملية إنتاج خلايا بشرة جديدة، وهو أيضاً يحتوى علي خصائص مضادة للبكتريا يحمي بشرتك من الحبوب والالتهابات، وهو أيضاً يحتوى علي مضادات أكسدة تبطئ عملية الشيخوخة وظهور علامتها علي وجهك ( يمكن تعويض العسل بالقشطة الطرية، أو بالحليب السائل ).

3. نشا الذرة: فالنشا معروفة بقدرتها علي تبيض البقع الداكنة بالبشرة وازالة البقع السوداء، فهو تفتحها بفاعلية بسبب احتوائها علي فيتامين أ الذي يساعد علي ذلك، وهي أيضاً تعالج حب الشباب، تخلصك من الزيوت الزائدة بالبشرة بامتصاصها لذلك فهي مفيدة جداً لصاحبة البشرة الدهنية، وهي أيضاً تحسن من بنية بشرتك وتزيل التجاعيد لاحتوائها علي نسبة مهمة من فيتامين سي، ومضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة المضرة بالبشرة، والتي تسبب التلف والاسمرار، وكذلك المسببة لتلك الخطوط الدقيقة المزعجة التي تظهر لدينا خصوصاً في منطقة الجبهة، وتحت العينين.

طريقة تحضير الوصفة