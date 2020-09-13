خلطات تفتيح الوجه وتفتيح البشرة السمراء بسرعة رهيبة وبمكونات طبيعية 100%؛ خلطات ممتازة جداً لتصفية الوجه، و تفتيح البشرة السمراء، تعالج البقع وصبغات الشمس، ممتازة للقضاء على الكلف الموجود بالبشرة، أو الكلف الناتج عن أشعة الشمس، تعطيكم بياض ناصع، وهي وصفات تتطلب المداومة على الأقل لمدة شهر لتحصلي علي النتيجة الدائمة. خلطات تفتيح الوجه وتفتيح البشرة السمراء الوصفة الأولي خلطات تفتيح الوجه وتفتيح البشرة السمراء الوصفة الأولي المكونات: نشا الذرة بودرة الارز المطحون: ممتاز جداً في التبيض، يعطيك نضارة، يعطيك وجه صافي خالي من البقع، وهو المكون الأساسي الذي يستخدمه الأسيوية في تبيض بشرتهن. الكركم: الكركم مفيد جداً لتبيض البشرة، ويستخدم في العديد من الوصفات الهندية والكورية. الحليب ( يمكن استبداله بماء الورد ). طريقة التحضير: Advertisements نضع ملعقة صغيرة من نشا الذرة في إناء مناسب، ثم نضيف ملعقة صغيرة من بودرة الأرز المطحون.

نخلط المكونين جيداً، ثم نُضيف ربع ملعقة صغيرة من الكركم.

نخلط المكونين جيداً، ثم نُضيف ربع ملعقة صغيرة من الكركم. نُضيف ملعقة كبيرة من الحليب ونخلط إلي أن نحصل على قوام متماسك ليس بسائل.

نحضر قطنة دائرية ثم نبدأ بتطبيقها علي الوجه ونتركها لمدة 20 دقيقة ثم نغسل الوجه بالماء الدافئ أولاً ثم الماء البارد.

طبقي الوصفة 3:4 مرات في الأسبوع، بالنسبة للباقي فيمكنكم أن تحتفظي به في الثلاجة يبقي صالح لمدة 5 ايام ونضيف إليه ملعقة صغيرة من الحليب الدافئ ليصبح جاهز من جديد. الوصفة الثانية المكونات: نشا الذرة بودرة الحليب المجفف جل الصبار ( الألوفيرا ) زيت الخيار ( يمكن استبداله بعصير الخيار إذ لم يتواجد لديكم ) طريقة التحضير: نضيف ملعقة صغيرة من نشا الذرة في إناء مناسب، ثم نضيف اليه ملعقة صغيرة من بودرة الحليب المجفف.

نصيف ملعقة صغيرة من جل الصبار، ثم نضيف اليه زيت الخيار.

نضيف ماء الورد ولكن في حالة استبدال زيت الخيار بعصير الخيار لا نُضيف ماء الورد ونكتفي بالماء الموجود بالخيار .

نخلط الكل جيداً حتي نحصل على قوام كريمي.

نغسل الوجه جيداً، ثم نطبق الوصفة على الوجه بالكامل والرقبة أيضاً.

اتركيه لمدة 20 : 30 دقيقة تقريباً، ثم نغسل بالماء الدافئ أولاً ثم الماء البارد.

بعد استخدام الوصفة مرري ماء الورد علي الوجه لتسريع غلق المسام المفتوحة. الباقي منه ضعيه على اليدين والقدمين اي مكان تعاني منه من سواد، فهي وصفة مبيضه بامتياز.

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