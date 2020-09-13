علاج حروق الشمس في المنزل بوصفة طبيعية تعالج الحروق من مرة واحدة فقط؛ حيث تتعرض البشرة لأشعة الشمس الحارقة وخاصةً في وقت الظهيرة مما يسبب ذلك الاسمرار والحروق، ودائماً ما يأتي بعد هذه الحروق الشعور بالألم وظهور حب الشباب والبثور وغيرها من مشاكل البشرة الأخرى، لذا نقدم لكم من خلال المقال هذا ماسك لعلاج حروق الشمس وتبيض الوجه مجربة وتأتي بالنتيجة فورياً.

علاج حروق الشمس في المنزل بمكونات طبيعية

يتوفر في المنزل العديد من المكونات الطبيعية التي تعمل على علاج حروق الشمس وتبيض البشرة أيضاً، حيث نعرفكم عليها من خلال موقعنا ” موقع ثقفني ” وكيفية استخدامها، فقد تحدث حروق الشمس نتيجة تعرض البشرة المفرط لأشعة الشمس الحارقة والأشعة فوق البنفسجية مما يؤدي الي زيادة إنتاج صبغة الميلانين مما يؤدي الي تصبغ الوجه باللون الأسمر.

البابونج

المكونات:

ملعقة كبيرة من البابونج كوب من الماء

طريقة التحضير:

قومي بغلي البابونج، ثم اتركيه جانباً ليبرد.

قومي بتحضير قطنة دائرية أو قطعة قماشه وانقعيها في شاي البابونج، ثم مرريها على المناطق المصابة بحروق الشمس.

وصفة الشوفان والبيكينج بودر

هذه الوصفة لعلاج حروق الشمس الموجودة في الجسم ويمكن استخدامها للوجه أيضاً.

المكونات:

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نصف كوب من الشوفان ملعقتين كبيرتين من البيكينج بودر (صودا الخبز)

طريقة التحضير:

قومي بنقع البيكينج بودر في 3 لتر من الماء لمدة 30 دقيقة، ثم أضيفي الشوفان الي البيكينج بودر المنقوع.

اسكبي الخليط على المناطق المصابة.

يفضل مضاعفة المكونات ونقعهما في حوض الاستحمام، ثم نقع الجسم فيه فترة تصل الي 15 دقيقة للحصول على النتيجة فورياً.

الخيار

الخيار له فوائد عديدة للبشرة منها ترطيب البشرة وتهدئتها وإزالة حروق الشمس من الوجه بسرعة بالطريقة التالية:

قومي بتحضير خياره متوسطة الحجم وهرسها، ثم ضعيها على المنطقة المصابة وتركها مدة حوالي 15 دقيقة.

وصفة ماء الورد والخيار والليمون الحامض

المكونات:

ملعقة صغيرة من ماء الورد ملعقة صغيرة من عصير الخيار ملعقة صغيرة من الليمون الحامض

طريقة التحضير: