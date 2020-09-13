كيفية تقليل ضرر الوجبات السريعة على الصحة

مما لا شك فيه ان الوجبات السريعة ذات صيت سيء، وينسب اليها معظم الامراض المزمنة التي يصاب بها الانسان مثل السمنة والسكري وامراض القلب. وهي امراض لم تعد تميز بين كبير وصغير، نظراً لتهافت الناس على تناول هذه الوجبات المشبعة بالدهون والسكريات والمواد الحافظة الضارة.

وكثيراً ما نسمع خبراء التغذية والاطباء، يحذرون من مغبة الاسراف في تناول الوجبات السريعة على شكل برجر او سندويشات هوت دوغ او ناغتس وغيرها، كونها تزيد من خطر الامراض وزيادة الوزن.

لكن بات بالامكان التخفيف من ضرر الوجبات السريعة، باتباع بعض النصائح البسيطة التي تقدمها خبيرة الطبخ نورية ديانوفا، وهو ما يعد خبراً مفرحاً لعشاق هذه الاصناف من الاطعمة.

تخفيف ضرر الوجبات السريعة بالنصائح التالية

أشار موقع "روسيا اليوم" نقلاً عن وكالة "نوفوستي" الروسية، تصريح الخبيرة الروسية من انه قد لا يكون ممكناً جعل الوجبات السريعة والحلويات غير ضارة تماماً، لكن بالامكان تخفيف اضرارها من خلال تغيير بعض المكونات فيها.

وبهذه الطريقة، ننجح في تقليل السعرات الحرارية وكمية الدهون الموجودة فيها والتي تسبب الضرر البالغ بالصحة.

وبحسب ديانوفا، فإن محاولة جعل الوجبات السريعة غير ضارة تماماً قد يؤثر في طعم الطبق النهائي. كما يصعب تغيير المكونات الضارة في هذه المأكولات بصورة مطلقة.

ففي حال اردنا مثلاً تحضير حلوى باستخدام دقيق الحبوب الكاملة المفيد، فإن العجينة لن تلتصق ببعضها وسيصعب خبزها جيداً. لكن إذا استبدلنا ربعها أو نصفها بالدقيق العادي يمكننا الحصول على عجينة جيدة.

واضافت ديانوفا: "يمكن تقليل السعرات الحرارية لتورتة نابليون باستخدام الكريمة الحامضة عوضاً عن كريمة الزبدة المخفوقة. كما يمكن استخدام رب التمر (الدبس) أو الموز بدلاً من نصف كمية السكر المستخدمة في صنع كعكة شارلوت. لأن الموز غني بالسكر والألياف الغذائية والبوتاسيوم. كما يمكن إضافة النخالة إلى الدقيق، وبالتالي نحافظ على الكعكة ونضيف لها فوائد".

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وفيما يخص الشاورما هذا الطبق المحبب لقلوب الكثيرين والذي قد نجده في بعض الاحيان مثقلاً بالدهون والزيوت، بالامكان تحضيرها في المنزل وجعلها اقل ضرراً من خلال تغيير بعض المكونات.

اذ يمكن استبدال الخبز الأبيض بكعك من الحبوب الكاملة، وإضافة الزبادي عوضاً من المايونيز، واستخدام لحم صدر الدجاج لصنع الشاورما. كما يمكن إضافة المزيد من الخضروات، واستخدام الخبز الرقيق الخالي من الخميرة والذي يفيد بصورة خاصة الأشخاص الذين لا يمكنهم تناول خبز الخميرة.

تأثير الوجبات السريعة على جسم الانسان

تجدر الاشارة الى ان سوزي باريل، خبيرة التغذية الاسترالية المشهورة، كانت كشفت عن الاضرار التي يحدثها تناول الوجبات السريعة باستمرار على جسم الانسان.

وبحسب الخبيرة الاسترالية، فان الوجبات السريعة مثل الهمبرجر والبيتزا والبطاطس المقلية، دوت الخليج اسوأ الخيارات كونها غنية بالدهون والسعرات الحرارية والكربوهيدرات المصنعة والسكر والملح.

وتحتوي الوجبات السريعة الأكثر شيوعا تقريبا على السعرات الحرارية وكمية الأملاح والسكر والدهون المشبعة اللازمة للجسم خلال يومين.

وتحذر باريل من ان استهلاك هذه الاطعمة باستمرار، يمكن ان يؤدي لزيادة الوزن وامراض القلب والاوعية الدموية والسرطان والسكري.

كما تمتاز هذه الوجبات بارتفاع نسبة الأملاح فيها. وهذا الارتفاع قد يسبب تغير مستوى ضغط الدم ومرونة الأوعية الدموية، اضافة الى احتباس السوائل في الجسم. كما أن القلب يضطر للمساهمة في عملية هضم هذه الأطعمة غير الصحية، ما يجعل الإنسان يشعر بالخمول والتعب.