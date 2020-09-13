وصفة سحرية لإزالة البقع الصعبة من الملابس بجميع أنواعها

وصفة سحرية لإزالة البقع الصعبة، الكلور من مواد التنظيف الفعالة جداً والتي من الممكن استخدامها في التعقيم والتطهير، لكن من أكثر أضرار الكلور أنه يسبب التهابات كبيرة لليدين، لذلك يجب لبس قفازات عند استخدامه، كما يجب الحرص على تخفيفه بالماء لأنه يسبب بقع مزعجة خاصةً على الملابس، حيث يترك الكلور بقع بيضاء على الملابس عند استخدامه عليها مباشرة .

إزالة بقع الكلور من الملابس

وللتخلص من هذه البقع من على الملابس هناك عدة وسائل منها استخدام مادة تسمى ثيوسلفات الصوديوم، وهي مادة معروفة عند محلات العطارة، ويتم استخدامها في إزالة بقع الكلور عن طريق خلط ملعقة كبيرة منها في كوب من الماء البارد، وبعد ذلك يتم توزيع الخليط على البقع وفركها بقوة لمدة دقيقة واحدة، ثم نترك قطعة الملابس لمدة عشر دقائق ثم نغسلها بالماء وسوف نلاحظ اختفاء هذه البقعة، وللعلم فإن مادة ثيوسلفات الصوديوم من المواد الخطيرة التي تسبب تهيج في العين والبشرة والجهاز التنفسي لذلك يجب الحذر عند استخدامها .

ومن الطرق الأخرى الفعالة في التخلص من بقع الكلور هو استخدام الخل الذي يحتوي على حمض الخليك الفعال في إزالة بقع الكلور، حيث يتم وضع القليل منه على البقع ونفركها جيداً وبعد دقيقتين يتم غسل البقعة بالماء وسوف نلاحظ الفرق بسرعة، كما يمكن تلوين بقعة الكلور بلون مناسب من ألوان الأكلريليك التي يمكن استخدامها على الملابس بكل سهولة، كما يمكن استخدام التطريز لإخفاء بقع الكلور القوية التي لا تختفي بأي وسيلة من الوسائل السابقة .

ولاستخدام الكلور بشكل أمن على الملابس يجب تجربته على جزء صغير منها للتأكد من عدم تفاعل لون الملابس مع الكلور، حيث يتم خلط ملعقة كبيرة من الكلور مع نصف كوب من الماء الدافئ، وبعد ذلك يتم توزيع الخليط على جزء مخفي من الملابس مثل الجيب الداخلي وإذا لم يحدث أي تغيير في لون القماش فإنه يمكن استخدام الكلور على هذه الملابس بأمان، وللعلم فإن الكلور يفقد فاعليته في التنظيف بعد مرور ستة أشهر من إنتاجه سواء تم فتح العبوة الخاصة به أم لا، لذلك يجب عد شراء كميات كبيرة من الكلور وتخزينها في المنزل.