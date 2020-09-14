طريقة عمل وصفة Surf and Turf بالخطوات

وصفة Surf and Turf للي ميعرفهاش هي عبارة عن طبق بيكون جامع ما بين اللحمة والسي فوود ، وهو من الاطباق المعروفة في كل المطابخ العالمية ، الطبق بيتكون من شريحة ستيك مع جمبري, استاكوزا, او ارجل كابوريا ، تعالوا نشوف مع بعض طريقتة بالخطوات.

وصفة Surf and Turf:

– بالنسبة للحمة: تقدري تستخدمي اي قطعة ستيك تفضليها سواء ريب اي, فيليه, اي قطعة بتفضليها اكتر للستيك.

– السي فوود: ممكن تستخدمي جمبري, استاكوزا, ارجل كابوريا.

– الصوص: الصوص الاساسي هو صوص الزبدة والثوم الكلاسيك او التقليدي ، ولكن تقدري تضيفي عليه اضافات تانية زي عصير الليمون, او اعشاب طازة زي الشبت, الكزبرة, الكرات.

الاطباق الجانبية اللي ممكن تاكليها معاه كوسة مشوية بالثوم والاعشاب, مشروم سوتيه, مشروم مشوي, بطاطس مهروسة, خضار سوتيه او مشوي مشكل.

المكونات:

– 2 معلقة كبيرة زيت زيتون متقسم للاستخدام.

– 680 جرام شرايح ستيك.

– 226 جرام جمبري جامبو متقشر ومتنضف.

– 6 معالق كبيرة زبدة.

– 1 معلقة صغيرة ثوم مفروم.

– 2 معلقة كبيرة بقدونس مفروم متقسم للاستخدام.

– ملح – فلفل حسب الذوق.

طريقة التحضير:

1- في طاسة كبيرة سخني معلقة كبيرة من زيت الزيتون على نار عالية ، تبلي شرايح الستيك والجمبري بالملح والفلفل الاسود.

2- حطي الستيك في الطاسة ، سويها على كل جنب حوالي 6 – 7 دقايق ، او لحد ما توصلي للسوى اللي انتي عايزاه ، ولو عندك مقياس حرارة قيسي درجة الحرارة بتاعة اللحمة حطيها في الجزء السميك من اللحمة عشان تقيسي سواها.

– للسوى ال Rare: 130 درجة مئوية.

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– ال Medium rare: 135 درجة مئوية.

– ال Medium: 145 درجة مئوية.

– ال Medium well: 150 درجة مئوية.

– ال Well done: 160 درجة مئوية.

3- بعد ما الستيك يوصل للسوى المناسب ، طلعيه من الطاسة على جنب وغطيه بورق فويل يهدى شوية ، لحد ما تحضري الجمبري.

4- امسحي الطاسة بورق مطبخ ، وضيفي لها المعلقة التانية من زيت الزيتون.

5- حطي الجمبري وسويه لمده 3 – 4 دقايق او لحد ما يبقى لونه وردي وغير شفاف.

6- طلعي الجمبري من الطاسة.

7- في نفس الطاسة دوبي الزبدة ، وضيفي الثوم المفروم وقلبيه في الزبدة لمدة 30 ثانية ، وبعدين ضيفي له معلقة كبيرة بقدونس مفروم.

8- رجعي شرايح اللحمة في الطاسة تاني مع صوص الزبدة ، ورصي فوقيها الجمبري.

9- خدي من الصوص اللي في الطاسة بالمعلقة وافضلي صبيه فوق الستيك والجمبري لحد ما تغطيهم كويس بالصوص ، ورشي عليهم الكمية الباقية من البقدونس المفروم.

10- وكده يبقى الطبق جاهز للتقديم.

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