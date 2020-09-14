توريد البشرة وتفتيحها طبيعياً في المنزل بدون أي تكاليف ومجهود فالبشرة الموردة تعطي للوجه مظهر جذاب وتزيده جمالاً فوق جماله؛ لذلك نقدم لكم من خلال موقعنا نصائح وطرق ل توريد البشرة وتفتيحها طبيعياً دون أي تكاليف.

توريد البشرة وتفتيحها طبيعياً

هناك أمور لابد من اتخاذها قبل أي شراء منتجات للعناية بالبشرة أو منتجات لتوريد البشرة حتي تعطيك هذه المنتجات نتيجة فعالة لابد من اتباع نظام غذائي سليمـ شرب كميات كبيرة من الماء وغيرها من النصائح التي لابد من اتخاذها.

اتباع نظام غذائي سليم

يجب تناول طعام غني بالفيتامينات والمعادن الغذائية والحديد والكلسيوم والكبريت، كالخضار والفاكهة، كما يجب عدم إهمال الوجبات الغذائية الأساسية، تناول الأطعمة الغنية بالبروتينات كالبيض والعدس، والأطعمة الغنية فيتامين سي، ويجب التقليل من تناول اللحوم الحمراء لاحتوائها علي الدهون المشبعة والكوليسترول بكميات كبيرة والاستبدال عنه بالأسماك والدجاج، يجب تناول الحليب والجبن وجميع منتجات الألبان.

شرب كميات كافية من الماء يومياً

شرب كميات كبيرة من الماء يومياً يساعد علي إزالة السموم من الجسم مما يؤدي الي نضارة البشرة والحصول علي بشرة وردية، فلابد من شرب كميات كبيرة من الماء أو تناول طعام يحتوى علي نسبة كبيرة من الماء.

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تناول الفيتامينات والمعادن الأساسية

يحتاج الجسم للفيتامينات الأساسية خاصة فيتامين أ، فيتامين ج، وفيتامين ي لإعطاء البشرة والجسم النعومة واللمعان، وعند نقصان هذه الفيتامينات يحدث تشققات وجفاف الجلد، فيمكن تناولها علي شكل كبسولات أو الأطعمة التي تحتوى علي هذه الفيتامينات كالخضروات والفاكهة.

استخدام واقي شمسي عند الخروج من البيت

لابد من استخدام واقي شمسي عند الخروج من البيت والتعرض لأشعة الشمس الضارة باستمرار وذلك لعدم حوث تصبغ للبشرة واسمرارها نتيجة لزيادة إنتاج جلد البشرة لصبغة الملانين المسؤول عن إعطاء البشرة اللون المناسب لها، مما يتسبب ذلك لفقدان البشرة لنضارتها.

توريد البشرة بوصفة طبيعية

المكونات:

إحضار ملعقتين صغيرتين من عسل النحل الطبيعية ملعقتين صغيرتين من ماء الورد ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية

طريقة التحضير: