طرق سهلة وبسيطة للتخلص من البقع وطريقة إزالة بقع القهوة

طرق سهلة وبسيطة للتخلص من البقع، مشكلة البقع من أكثر المشكلات التي قد تواجهك وهي مشكلة تعاني السيدات في التخلص منها بشكل كبير حيث وارد تعرض رب الأسرة والابناء أو أي فرد بالأسرة من هذه المشكلة كما ان التخلص منها ليس سهلا في كثير من الأمور مثل بقع الحبر والتي تعد من أصعب البقع التي تواجه كل شخص، وإذا لم تتبع الخطوات السليمة في التخلص من البقع لن تتمكن من التخلص منها وسوف تترك أثر قد يسبب في تلف أو الاستغناء عن الملابس أو شويه الأثاث أو السجاد أو المفروشات بشكل عام، ومن خلال موضوعنا هذا نتمكن من التعرف على الخطوات السليمة في التخلص من البقع فلنتابع القراءة.

الخطوات السليمة لإزالة البقع

يتم تجهيز عدد من الأدوات من أهمها الخل الأبيض، ومادة مزيل البقع للسجاد، ماء، قطعة قماش نظيفة بيضاء.

في وعاء يتم خلط منظف البقع مع القليل من الخل ويتم وضعه في بخاخ، ويرش على مكان البقع حتى يتم يجف تماما، بعدها تقوم باستخدام قطعة القماش وتفرك البقعة إلى أن تختفي تماما، وبعدها يتم وضع قليل من الماء بقطعة القماش ويتم تنظيف مكان البقعة مرة أخري، ويتم تنشيف السجاد.

طريقة إزالة بقع القهوة

بقع القهوة من البقع الصعبة أيضا والعنيدة، ويجب بعد التعرض لبقعة القهوة غسلها مباشرة بالماء الجاري، وبعدها يتم تنظيفها بمزيل البقع وتفرك باليد قليل من الوقت، وتغسل مرة أخري بالماء الجاري، ومن الممكن تنظف بمزيل البقع ويتم غسلها بالغسالة مع الملابس الأخرى، وتجنبي الحرارة في تنظيف البقع لكونها تعمل على تثبيت البقع.