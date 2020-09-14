عمل مناديل إزالة المكياج في المنزل بخطوات سهلة،تهتم الكثير من الفتيات بتنظيف البشرة والتخلص من الأوساخ والأتربة التي تتراكم على البشرة بشكل دائم وبالتالي تتحول استخدام المناديل المجففة التي تساعدها على تنظيف البشرة، بشكل سريع بدون أن تكلفها، لهذا سوف نتعرف من خلال المقال اليوم على طريقة عمل مناديل ازاله المكياج بدون شرائها من الخارج والمحافظة على البشرة وخاصة المنطقة الموجودة حول العين لأن منطقة العين حساسة للغاية، وأكثر عرضة لظهور الخطوط الدقيقة لهذا سوف نعرض لكم خطوات عمل مناديل إزالة المكياج في المنزل.

المكونات خطوات عمل مناديل ازاله المكياج

المكونات، وعاء وميكرويف وماء مقطر وزيت جوز الهند ومناشف ونقيه وسكين متعدد الاستخدامات وحاويات بلاستيك بغطاء.

خطوات عمل مناديل ازاله المكياج

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قومي بإحضار الميكرويف وضعي عليه ماء نقي وملعقتين من زيت جوز الهند وملعقتين من غسول الأطفال وقومي بدفئة الخليط في الميكروويف لثواني معدودة مع التقليب بعد ذلك يتم قياس المناديل الورقية حتى تتناسب مع حجم الحاوية من خلال التقطيع بسكين حادة، بعد ذلك يتم وضع اللف في وعاء الخليط ثم يتم نقع المناديل لمدة 15 دقيقة وإزالة الورق المقوى الموجود في المناديل بعد ذلك يتم عمل فتحة صغيرة على حرف إكس ويمكنك وقت استخدام المناديل المجففة لأزاله المكياج.

طرق طبيعية لإزالة المكياج

يمكنك إزالة المكياج بالزيوت الطبيعية ولكن ينبغي بعدها استخدام مرطب طبيعي للبشرة للحفاظ على نضارتها، وتجنب التعرض للشيخوخة المبكرة لأن الزيت الطبيعي يساعد بشكل كبير في المحافظة على نظافة البشرة مثل زيت جوز الهند أو زيت الزيتون ولكن ينبغي عدم الإفراط في استخدامه ويساعد أيضا على التخلص من الماسكرا، أحمر الشفاه.

يمكن استخدام الفازلين في إزالة المكياج الموجودة على البشرة وخاصة حول العين عند وضع قطع من الفازلين السميك، ومسحه بقطعة من القطن أو المناديل وبعد ذلك استخدمي غسول مطهر للبشرة.