خشونة مفصل الركبة اعراضها وطرق الوقاية منها

يعد مفصل الركبة اكثر المفاصل ديناميكية اثناء الحركة، حيث تتحرك العظام بحركات متناغمة على 3 مستويات فراغية في وقت واحد، ما يجعلها تؤدي العديد من الوظائف الهامة والأنشطة الازمة للحياة اليومية والحيوية مثل الوقوف والمشي والجري وصعود او هبوط السلالم والعمل. وهو ما يضع الركبة في مواجهة الضغوطات والاصابات.

وخشونة الركبة دوت الخليج أحد اكثرالأمراض شيوعاً في العصر الحديث والحياة المدنية التي تصيب المفاصل، حيث يتم تآكل الغضاريف التي تحيط بها وتحميها من الاحتكاك المباشر مع بعضها البعض.

ونتيجةً لذلك، يحدث ضعف وعدم تماسك بطبقات الغضاريف، ما يؤدي الى تشقق سطح المفصل ويصبح عارياً من الغضاريف. وهو ما يسبب التهاب الانسجة المبطنة لمفصل الركبة وارتشاح الركبة بالسائل السينوفي وتورمها وتيبس الحركة بها.

اسباب واعراض خشونة مفصل الركبة

بحسب الأستاذ الدكتور إيهاب محمد شحاتة، استشاري وخبير جراحات المفاصل في المستشفى الدولي الحديث، يتعرض العديد من الأشخاص لخشونة الركبة، وهي من الأمراض الشائعة بين نسبة كبيرة من السيدات دون الرجال، وذلك لطبيعة العوامل التي تؤدي لحدوث مثل هذا المرض عند السيدات مثل السمنة، ونقص اللياقة البدنية، وترهل العضلات، وقلة الحركة. وتزداد خشونة الركبة مع التقدم في السن.

ومن اسباب تآكل مفصل الركبة والاصابة بخشونة الركبة:

• التقدم بالسن وضعف المفاصل وعدم قدرة الجسم على تجديد الخلايا.

• العوامل الوراثية.

• الوزن الزائد.

• العادات الخاطئة مثل الجلوس في وضع خاطئ والوقوف لفترات طويلة والجلوس لوقت طويل بوضعية القرفصاء وعدم ممارسة التمارين الرياضية.

• اصابات الركبة مثل الإلتهابات والكسور وتمزق الأربطة أو الغضاريف الهلالية.

• الإجهاد القوي للركبة مثل تكرار صعود وهبوط السلم وممارسة الرياضات العنيفة .

• الإفراط في تناول اللحوم والبقوليات وارتفاع نسبة حمض البوليك، وهو ما يسبب خشونة الركبة .

• تعرض المفصل لتيارات الهواء البارد، ما يساعد على زيادة خشونة الركبة,

• تقوس الساقين وزيادة الحمل على أجزاء محددة في المفصل.

• الأمراض المتعلقة بالمفاصل، مثل الروماتيزم، وامراض الدم مثل انيميا الخلايا المنجلية، والامراض المناعية مثل الزئبة الحمراء.

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• اضطرابات النمو وعدم انتظام هرمونات الجسم.

ونتيجة لهذه الاسباب، يعاني مريض خشونة الركبة من الاعراض التالية:

• الآلام المتكررة والتي تزداد تدريجياً مع المجهود كصعود السلالم.

• تورم الركبة نتيجة التهاب الغشاء المبطن للمفصل ووجود ارتشاح بالركبة، وتليفات والتهابات متكررة بالركبة.

• تيبس المفاصل وضعف الحركة ويحدث تدريجياً على فترات متقطعة، ثم يصبح مستمراً في جميع الاوضاع.

• تقوس الساقين نتيجة تآكل الغضاريف فى جهة واحدة من الركبة (عادة الجهة الداخلية) أكثر من الجهة المقابلة.

• سماع اصوات في الركبة عند الحركة.

طرق الوقاية من خشونة مفصل الركبة

يشدد د. شحاتة على ضرورة اتباع بعض النصائح والطرق الوقائية للتخفيف من حدة خشونة الركبة والتقليل من اعراضها على الشكل التالي:

• شرب الماء بكميات كبيرة، كون المياه تلعب دوراً هاماً في حماية الأربطة والغضاريف بالجسم.

• الحرص على تناول وجبة متوازنة من الطعام تحوي جميع العناصر الغذائية، وتتضمن الخضروات والفاكهة الطازجة والحبوب الكاملة والنشويات والبروتينات.

• تجنب الوقوف لفترات طويلة مع الحذر من السقوط عن الدرج ما يمكن أن يؤدي إلى كسر في سطح مفصل الركبة.

• تجنب بعض وضعيات الجلوس الخاطئة، مثل تربيع الساقين أو الجلوس فى وضع القرفصاء أو الجلوس على الأرض فترات طويلة. لأنه يشكل ضغطاً على الغضاريف والأربطة.

• المشي بانتظام ما يؤدي إلى تحسين الدورة الدموية للغضروف والأنسجة فى الركبة وتقوية العضلات، لكن يجب أن يتم ذلك دون إجهاد مفصل الركبة، ويفضل ارتداء الأحذية الرياضية أثناء المشى.

• انقاص الوزن.

• استخدام العصا للاتكاء عليها خلال المشي، للحد من الضغط على الركبة في المراحل المتقدمة.