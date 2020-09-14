ما دوت الخليج الاكزيما العصبية واهم اسبابها وطرق علاجها هو محور موضوعنا اليوم، وتعد الاكزيما العصبية احد اشكال الاكزيما الجلدية التي تدفع المصاب بها للحكة معظم الوقت ما يؤدي لتغير لون الجلد وزيادة سماكته.

ومن تسميته يمكن معرفة ان الاكزيما العصبية دوت الخليج ناجمة عن حالة من التوتر والضغط النفسي التي يتعرض لها المرء خلال حياته، وبالتالي فإنها مرض عضوي يرتبط بالحالة النفسية.

وللأسف فإن التقرحات الناجمة عن الاكزيما العصبية يمكن ان تستمر لسنوات طويلة، الا في حال نجح المصاب بالتخلص من الحكة المعروفة ايضاً بإسم الحزاز المحصور او التهاب الجلد العصبي.

اهم اسباب الاكزيما العصبية

يمكن ان تزيد حالة الحكة الناجمة عن الاكزيما العصبية سوءاً في حال ارتباطها بالاكزيما التأتبية، والناتجة عن حالة من الحساسية تحدث للمرء جراء تناول بعض اصناف الطعام او ارتداء الملابس الجديدة.

واهم اسباب الاكزيما العصبية كما اسلفنا اعلاه، دوت الخليج الحالة النفسية المضطربة والتوتر نتيجة الضغوطات الحياتية سواء في العمل او المنزل. وهي ليست مرضاً معدياً كونها مجرد اضطرابات في الجلد.

طرق علاج الاكزيما العصبية

اهم جزء في علاج الاكزيما العصبية ينبع من شرح الحالة للمريض و توعيته بضرورة تغيير سلوكه فيما يخص الحك الشديد . وفي حال عجز المصاب عن الحكة، ينبغي تغطية المنطقة المصابة من الجلد.

كما ينبغي على الذين يعانون من الاكزيما العصبية، تجنب المرطبات التي تزيد من حدة الاكزيما، وعدم استخدام المنظفات الغنية بالكلور والكحول، والحفاظ على استقرار الحالة النفسية بعيداً عن الضغوطات والتوتر. كذلك تجنب الملابس المصنوعة من الالياف الصناعية.

ومن طرق علاج الاكزيما العصبية:

• استخدام كريمات تحتوي على الكورتيزون او التار يصفها الطبيب.

• استخدام حقن الكورتيزون تحت اشراف طبي متخصص.

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• استخدام المهدئات البسيطة مثل مضادات الهستامين.

تجدر الاشارة الى ان الخطوات المتبعة في علاج الاكزيما العصبية تؤتي ثمارها اثناء المعالجة، لكن التوقف عن تناول الادوية قد يسبب عودة الحالة خصوصاً في حال استمرار المسبب لهذا النوع من الاكزيما.

لذا لا بد من ايلاء الحالة النفسية رعاية مستمرة وابعاد الشخص الذي يعاني من الاكزيما العصبية عن التوترات والقلق الذي يسبب له هذه الحالة لتفادي عودة المشكلة من جديد.

نصائح لتخفيف الاكزيما العصبية

خلال وبعد علاج الاكزيما العصبية، يمكن لهذه النصائح التخفيف من حدة المشكلة:

• استخدام بعض الاعشاب والزيوت التي تهدئ من الحكة الناجمة عن الاكزيما العصبية، مثل زيت اللوز الحلو وزيت لسان الثور وعشبة النجمية.

• الاستحمام بماء فاتر او دافئ وليس ساخناً لمنع تهيج الجلد والحكة.

• ارتداء الملابس القطنية التي تسمح للجد بالتنفس.

• ممارسة الرياضة للسماح بدوران الدم وضرورة غسل العرق والاستحمام مباشرة.

• التقليل من الاطعمة الغنية بالسكريات والوجبات المقلية والماكولات التي تحتوي على الملونات الصناعية والمنكهات .