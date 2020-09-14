لا ترمى زيت القلي بعد اليوم يمكنك صنع الصابون بهذا الزيت

لا ترمى زيت القلي بعد اليوم، الصابون من مواد التنظيف الأساسية التي لا نستغني عنها، فالصابون يستخدم في غسل أدوات الطبخ والطعام، وكذلك يستخدم في غسل الجسم وتنظيف الملابس، ومما لا يعرفه الكثير منا انه يمكن صناعة الصابون في المنزل من مواد بسيطة وخاصة الصابون المستخدم في غسل الصحون، والذي يباع بمبالغ طائلة يمكن الاقتصاد فيها وصناعته في المنزل بسعر أقل. طريقة بسيطة لتحضير الصابون في المنزل طريقة بسيطة لتحضير الصابون في المنزل المكونات كيلو من الدقيق الأبيض.

ثلاثة لترات من أي زيت مستعمل.

نصف كيلو من مادة البوتاس.

نصف كيلو من روائح الصابون.

خمس ملاعق كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من الملح.

عصير حبة كبيرة من الليمون.

أربع أكواب من الماء الساخن.

قطعة من الشاش. طريقة التحضير نقوم بتصفية الزيت من أي شوائب باستخدام الشاش.

نضيف الدقيق إلى الزيت بالتدريج ونقلب حتى يختلطوا سوياً.

نضيف البوتاس إلى الماء الساخن ونقلب بحذر بسبب حدوث بعض من الفوران.

نضيف خليط الدقيق والزيت إلى خليط البوتاس ونعيد التقليب.

نضيف باقي المكونات إلى خليط الزيت السابق ونقلب جيداً.

نحضر صينية خشبية أو درج خشب مستعمل، ونوزع خليط الصابون فيه.

نترك الصابون في مكان جيد التهوية لمدة يومين وقبل أن يجف تماماً

نقوم بتقطيعه بالسكين إلى قوالب متساوية الحجم ونتركه حتى يجف بالكامل وحينها نقوم باستخدامه في غسل الصحون أو تنظيف الملابس. طريقة عمل صابون عطري برائحة الليمون والشاي الأخضر في المنزل المكونات زيت عطري برائحة الليمون.

كوبين من زبدة الشيا.

ثلث كوب من الشاي الأخضر.

ثلاث ملاعق كبيرة من العسل.

عصير حبة كبيرة من الليمون.

قشر ليمون مجفف ومبشور. طريقة التحضير نحضر وعاء مايكرويف مناسب ونضع فيه زبدة الشيا وندخله المايكرويف لمدة دقيقة واحدة.

بعد ذلك نضيف عشرية قطرة من الزيت العطري ونضيف كذلك الشاي الأخضر ونقلب جيداً.

نضيف باقي المكونات ونعيد التقليب.

نوزع خليط الصابون في قالب مناسب ونتركه لمدة ساعة حتى يتماسك قليلاً.

نقطع قالب الصابون إلى مكعبات متوسطة الحجم وندخلها إلى الفريزر لمدة ساعتين لتتماسك جيداً.

يمكن استخدام الصابون بعد ذلك في تنظيف البشرة أو الجسم. طريقة التحضيرطريقة عمل صابون عطري برائحة الليمون والشاي الأخضر في المنزلطريقة التحضير

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