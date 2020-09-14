بكيس خميرة غيري شعرك وشعر بنتك 180 درجة اقوي كيراتين طبيعي لشعر حرير

تحلم جميع النساء في الكثير من البلدان بالحصول على الشعر مفرود بشكل طبيعي ويكون مفعول دائم وعدم استخدام أي طرق مضرة للشعر مثل استخدام المكواة قبل الخروج من المنزل، وتظن الكثير من النساء أن هذا من الأمور المستحيلة ولكن الآن يمكنك الحصول على شعر مفرود بطرق طبيعية بمكونات موجود لديك في المنزل.

فرد الشعر بالخميرة

وصفة الخميرة وزيت الزيتون من أكثر الوصفات التي تعمل على تنعيم الشعر بالإضافة أنها تساهم في تغذية الشعر، فمن المعروف أن زيت الزيتون من أكثر الزيتون أهمية فهو يحتوي على العديد الفيتامينات المهمة بشكل كبير للجسم بأكمله وبالأخص الشعر، للبدء في تحضير تلك الوصفة قومي بخلط كمية من زيت الزيتون والخميرة الفورية والعسل بحسب الكمية المناسبة لشعرك، ثم قومي بوضع الخليط على شعرك،وتترك لمدة ساعتين ويجب تكرار وصفة الخميرة وزيت الزيتون والعسل مرتين في كل أسبوع للحصول على النتيجة في أسرع وقت.

فرد الشعر الخميرة والزبادي

يشتهر الزبادي بأنه من المكونات التي تساعد الشعر على أن يكون ناعم ورطب ويستعمل في العديد من وصفات الشعر الأخرى وغيرها، ولكي تتمكني من تحضير الوصفة يجب عليك إحضار كمية مناسبة من الزبادي والخميرة الفورية واخلطيهم مع بعضهم جيداً، بعد ذلك قومي بفرد الوصفة على الشعر بالكامل ثم قومي بتغطية شعرك وتترك لمدة ثلاث ساعات ونصف على الشعر ومن ثم يُشطف الشعر جيداً بالماء والشامبو.