الارشيف / صحة

خلطة طبيعية لتقشير الوجه وإزالة التجاعيد من الوجه نهائياً وتفتيح البشرة

0 نشر
زهرة 0 تبليغ

Advertisements

العناية بالبشرة اهم ما يعني للمرأة، فالجميع من النساء تعاني من بشرة جافة ومسامات واسعة وحب الشباب، وتغير لونها للتعرض الكثير لأشعة  الذي قد يسبب البشرة البشرة لاسمرار لونها ومشاكل جلدية وتعرض البشرة للأتربة، حيث تعتبر تفتيح وتبيض الوجه والرقبة من اكثر الأشياء التي تشغل بال جميع النساء ونحن جميعا نتمنى أن نحصل علي بشرة اكثر نضارة وإشراقه فالجميع من النساء يضطرون بالبحث عن خلطة طبيعية خالية من المواد الكيميائية التي تضر البشرة وسوف نطرح لكم بعض خلطات طبيعية لتبيض البشرة وعلاجها من المسامات الواسعة والتجاعيد حول العين.

خلطة تفتيح البشرة وتوحيد لونها

فوائد عصير الليمون في تفتيح البشرة ، يحتوي الليمون علي فيتامين C  الذي يساعد وبنسبة كبيرة علي تفتيح البشرة وتوحيد لونها وقضاءها علي التجاعيد ويساعد علي التخلص من الخطوة الدقيقة، والتخلص من الهالات السوداء، والتقليل من حب الشباب، وتقشير الرؤوس السوداء،  وكذلك يحتوي علي خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للجراثيم ومضادة للفطريات وخصائص قابضة تحتوي علي تحسين البشرة.

  • اخلطي ملعقة من عصير الليمون مع ملعقتان كبيرتان من ماء الورد والقصار الأرض.
  • توضع علي البشرة لمدة 3/4 ساعة ثم القيام بغسل البشرة جيداً.

عصير الليمون والزبادي

  1. اخلطي ملعقة من عصير الليمون مع ملعقة من الزبادي وملعقة صغيرة من العسل مع بعضهم لبعض.
  2. يغسل الوجه بالماء الدافئ ثم توضع الخليط علي الوجه يدلك الوجه.
  3. ويدلك الوجه لمدة دقيقتان ثم يغسل بالماء الفاتر ثم ماء الورد.
خلطة تبيض وشد الوجه

المكونات:

  • 2 ملعقة زيت الخروع
  • ملعقة من عصير الليمون

نقوم بخلط زيت الخروع مع ملعقة عصير الليمون ثم نقوم بوضعها علي الوجه ويدلك بحركات دائريه ونتركه ساعات طويل طوال الليل ثم نقوم بغسل الوجه بالماء البارد، تكرر هذه الخلطة مرتين أسبوعياً.

ماسك للوجه بخلطة طبيعية بالتفاح والحليب

  • احضري تفاحة ثم قومي بتقطيعها شرائح.
  • قومي بنقع التفاحة في كمية من الحليب وتركيها لمدة نصف ساعه.
  • قومي بخفق المكونات في الخلاط الكهربائي ونضيف ملعقة صغير من عصير الليمون.
  • قومي بوضع الخلطة في الفريزر لمدة نصف ساعة حتي يتماسك وبعد ذلك ضعية علي الوجه والرقبة وتركية لمدة ربع ساعة ثم يغسل الوجه بالماء.
Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر خلطة طبيعية لتقشير الوجه وإزالة التجاعيد من الوجه نهائياً وتفتيح البشرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

Advertisements

قد تقرأ أيضا