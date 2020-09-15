اعراض الصدفية في الشعر اسبابها وطرق علاجها، أوردها موقع " ويب طب" والذي عرف الصدفية على أنها حالة اضطراب المناعة وتسبب نمو خلايا الجلد بسرعة كبيرة جدًا، ويمكن معرفتها من أعراضها.

اعراض الصدفية في الشعر:

تكون قشور بيضاء في فروة الرأس.

التهاب في فروة الرأس وتغير لونها إلى الأحمر.

الرغبة المتكررة بالحكة في الشعر.

جفاف فروة الرأس وتساقط الشعر.

تهيج فروة الرأس والألم بسبب الحكة و الخدوش.

أسباب الصدفية في الشعر:

هنالك عدد من الأسباب وراء الإصابة بالصدفية بشكل عام و الصدفية في الشعر بشكل خاص وهي:

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الاضطرابات و الضغوط النفسية.

التعرض للالتهابات و الجروح والخدوش و التعرض المفرط لأشعة الشمس وحروقها.

اضطرابات الغدة الدرقية.

بعض الأمراض الالتهابية تسبب الصدفية في فروة الرأس مثل التهابات القولون والأمعاء.

نقص الفيتامينات يمكن أن يسبب الصدفية، كنقص الكالسيوم.

فصل الشتاء ترتفع به حالات الإصابة بالصدفية بسبب المناخ البارد و الجاف.

الاضطرابات في المناعة مسبب رئيسي لصدفية فروة الرأس.

تناول بعض الادوية مثل أدوية الليثيوم أو الملاريا.

السمنة المفرطة والتدخين.

علاج الصدفية في الشعر:

التشخيص السليم ومعرفة المسبب وعلاجه او خطوات الشفاء من الصدفية في الشعر.

العناية بفروة الرأس من حيث النظافة العامة يقي من مضاعفات الصدفية.

العلاج الموضعي بالكريمات الطبية أول طرق العلاج الطبي.

الأدوية يمكن أن تساهم في الشفاء من الصدفية في الشعر.

العلاج الموضعي من خلال الضوء في العيادات المختصة يقلل من انتشار الصدفية في الشعر.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.