ماسك الخميرة للوجه لنضارة البشرة وازالة البقع الداكنة وتوحيد لونها

ماسك الخميرة للوجه لنضارة البشرة وإزالة البقع الداكنة وتوحيد لونه؛ فالخميرة البيرة تعودي بفوائد كثيرة لا تعد للوجه والشعر لا يمكن إنكارها، كما لها فوائد للجسم بشكل عامـ، وبما أن معظم الفتيات يبحثن عن طرق لنضارة البشرة وإزالة البقع الداكنة منها وتوحيد لونها، فما علينا إلا استغلال هذه الفرصة وجعل من الخميرة ماسكات ووصفات منزلية، لذلك نقدم لكم من خلال موقعنا ماسك الخميرة للوجه مع التعرف علي فوائد الخميرة للبشرة. فوائد الخميرة للبشرة ماسك الخميرة للوجه لنضارة البشرة فوائد الخميرة للبشرة ماسك الخميرة للوجه لنضارة البشرة المكونات: الخميرة العسل: فالعسل معروف بفوائده العديدة للبشرة، يرطب الوجه وحمايته البشرة من الجفاف، كما يحافظ علي نضارة البشرة وشبابها، يمنح البشرة النعومة واللمعان، يعقم البشرة ويخلصها من البكتريا والجراثيم التي تسبب ظهور حب الشباب والمسببة للرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء وغيرها من مشاكل البشرة. الليمون الحامض: الليمون من أشهر المكونات الطبيعية التي تدخل في الماسكات والكريمات؛ وذلك لأنه يحافظ علي نضارة البشرة بشكل كبير وتقشيرها، إزالة الجلد الميت الموجود بها، يخلصها من الرؤوس السوداء في وقت قصير، يخلص الوجه من الهالات السوداء الموجودة به. الزبادي الخالي من السكر: الزبادي مهمة جداً لتقشير الوجه والتخلص من الجلد الميت الموجود بها، يخلص البشرة من حب الشباب وأثار هذه الحبوب، تخلص البشرة من الزيوت الزائدة، تعزز لون البشرة الطبيعي، ترطب البشرة، تعالج التهابات الجلد والتهيج. مقادير الوصفة: ملعقة صغيرة من الخميرة البيرة ملعقة صغيرة من عسل النحل الطبيعي ملعقة صغيرة من الليمون الحامض ملعقة صغيرة من لبن الزبادي طريقة التحضير والاستعمال: Advertisements خلط الخميرة مع العسل والزبادي جيداً، ثم اضف اليهم عصير الليمون.

دمج المكونات مع بعضهما البعض حتي تتجانس المكونات تصبح عجينة متماسكة.

وضع الماسك علي الوجه لمدة 20 دقيقة حتي يجف تماماً.

بعد أن يجف الماسك، قومي بفرك وجهك لإزالة الماسك، ثم اغسلي وجهك بالماء الدافئ، ثم الماء البارد.

تكرار الوصفة 3 مرات في الأسبوع لتحصلي علي نتيجة فورية. ماسك الخميرة وبودرة الأرز المطحون المكونات: الخميرة بودرة الأرز: يهدئ البشرة من الالتهابات والتهيج الموجود به، يبيض الوجه ويفتح البشرة، يخلص البشرة من البقع الداكنة ويوحد لون البشرة، يحارب التجاعيد والشيخوخة المبكرة ويخفي علامات التقدم بالسن، يعالج مشكلة حب الشباب ويمنع ظهوره، يقشر البشرة ويزيل خلايا الجلد الميت، يحفز انتاج الكولاجين في البشرة، يساعد علي غلق المسامات الواسعة، يرطب البشرة. المقادير: ملعقة كبيرة من الخميرة ملعقة كبيرة من بودرة الارز المطحون ملعقتين كبيرتين من الماء الدافئ طريقة التحضير والاستعمال: خلط المكونات مع بعضهما البعض جيداً حتي تتجانس المكونات.

ضعي الخليط علي الوجه حتي تجف ولمدة تصل الي 20 دقيقة.

فرك الوجه لإزالة المكونات، ثم غسله بالماء الدافئ ثم الماء البارد.

تكرار الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول علي النتيجة المطلوبة.

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