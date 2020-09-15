ما هو الورم السحائي وما دوت الخليج اعراضه وطرق الوقاية منه، ويعد الورم السحائي من الاورام الاكثر شيوعاً عند النساء ويتم اكتشافها في سن متقدمة لكنه قد يحدث في اي عمر.

وينشئ الورم السحائي من السحايا، وهي الأغشية المحيطة بالدماغ والحبل الشوكي. وعلى الرغم من أنه لا يعد ورمًا في المخ فعليًا، يتم تضمينه في هذه الفئة لأنه قد يضغط على الدماغ والأعصاب والأوعية المجاورة.

تنمو معظم الأورام السحائية ببطء شديد، وغالبًا على مدى سنوات عديدة دون التسبب بأعراض. لكن في بعض الحالات، قد تسبب آثارها الأورام على أنسجة أو أعصاب أو أوعية المخ المجاورة، إعاقة خطيرة.

وبحسب موقع "مايو كلينيك"، فإنه ونظراً الى ان معظم الأورام السحائية تنمو ببطء دون علامات وأعراض خطيرة في كثير من الأحيان، فإنها لا تتطلب العلاج الفوري دوماً ويمكن ملاحظتها مع مرور الوقت.

ما دوت الخليج اعراض الورم السحائي

تبدأ اعراض وعلامات الورم السحائي بشكل تدريجي في العديد من الحالات، وقد تكون خفية في البداية. ووفقاً لمكان وجود الورم في الدماغ أو العمود الفقري في حالات نادرة، فإن اعراضه تتضمن التالي:

• التغييرات في الرؤية، مثل رؤية مزدوجة أو ضبابية.

• صداع تزداد حدته مع الوقت.

• فقدان السمع أو طنين الأذنين.

• فقدان الذاكرة وحاسة الشم.

• النوبات المرضية.

• ضعف الذارعين والساقين.

وينصح بطلب الرعاية الطارئة بحال الشعور بالعلامات التالية:

• نوبات الصرع بشكل مفاجئ.

• تغيرات مفاجئة في الرؤية أو الذاكرة.

ما دوت الخليج اسباب الورم السحائي

ليس واضحاً حتى الآن، السبب وراء الاصابة بالورم السحائي، وكل ما يعرفه الاطباء ان شيئاً ما يعمل على تغيير بعض الخلايا في أغشية السحايا ليجعلها تتكاثر خارج نطاق السيطرة، ما يؤدي إلى ورم سحائي.

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وتلعب الجينات والهرمونات النسائية دوراً في الاصابة بالورم السحائي، اضافة لعوامل الخطر التالية:

• التعرض للعلاج الاشعاعي.

• اضطراب الجهاز العصبي الوراثي.

• السمنة وزيادة الوزن.

طرق الوقاية من الورم السحائي

تعتمد طريقة العلاج التي تخضع لها لعلاج الورم السحائي على عدة عوامل، منها حجم وموقع الورم السحائي، ومعدل نمو أو درجة الورم، والسن والحالة الصحية العامة اضافة للاهداف المرجوة من العلاج.

وعادة لا يكون العلاج الفوري ضروريًا للأشخاص المصابين بورم سحائي بطيء النمو او صغير الحجم والذي لا يسبب اية اعراض. اما في حال الحاجة للعلاج، فإن الطبيب المختص يقوم بتحديد خيارات العلاج والتي تضم الجراحة، والعلاج الاشعاعي، والادوية.

ويساعد الطب البديل في تخفيف الآثار الجانبية للعلاج او المساعدة على التأقلم مع الضغط النفسي الناجم عن الإصابة بالورم السحائي.

ومن علاجات الطب البديل المفيدة في بعض الحالات:

• الوخز بالابر.

• التنويم المغناطيسي.

• التدليك.

• التأمل والعلاج بالموسيقى.

• تمارين الاسترخاء.

كما ان الاعتناء بالصحة واتباع نظام غذائي غني بالخضروات والفواكه، وممارسة التمارين الخفيفة بصورة يومية في حال سماح الطبيب بذلك، والحصول على قسط كاف من النوم يومياً يساعد في الوقاية من تداعيات الورم السحائي.

ومن الضروري ايضاً تجنب الضغوطات النفسية التي يتعرض لها الانسان في حياته من خلال التركيز على الاولويات، بغية تعزيز الشعور بالتحسن عند التعافي من الجراحة او التأقلم أثناء العلاج بالاشعاع.