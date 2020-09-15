استخدام الأسبرين لعلاج البشرة وشد التجاعيد

استخدام الأسبرين في علاج البشرة، يعد تقشير البشرة من أهم الأشياء التي يجب أن تقوم بها كل سيدة، وذلك لأن البشرة تتعرض للكثير من الأتربة والغبار التي تؤثر على صحة وجمال البشرة، تقشير البشرة يقوم بإزالة الطبقة الخارجية التي تحتوي على الجلد الميت، وتقشير البشرة يعطي البشرة طبقة جديدة خالية من أي عيوب أو جلد ميت، ويجب عمل تقشير البشرة مرتين في الأسبوع.

طريقة استخدام مقشر الأسبرين والعسل

يمكن عمل ماسك تقشير عن طريق استخدام الأسبرين والعسل، ولكن يجب أن يكون العسل صافي مائة في المائة حتى لا يضر بالبشرة، ويتميز العسل بأنه يحتوي على عناصر غذائية هامة للبشرة، ويعتبر العسل النحل مقشر طبيعي للبشره اذا استخدم كمقشر، ويمكن استخدام عسل النحل كمرطب طبيعي للبشرة أيضًا.

أربع حبات أسبرين.

ملعقتين من العسل الأبيض، أو ٥٠ جرام من العسل الأبيض.

ملعقة طعام كبيرة من الماء.

خمسة نقاط من فيتامين E.

مكونات ماسك مقشر الوجه الأسبرين والعسل

طريقة استخدام ماسك مقشر الوجه الأسبرين والعسل

يمكن استخدام ماسك مقشر الوجه الأسبرين والعسل، فهو يعمل على تقشير البشرة بشكل جيد، وإزالة الجلد الميت من البشرة الخارجية عن طريق اتباع بعض الخطوات التالية: