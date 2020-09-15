طريقة عمل كيكة النسكافيه الباردة بدون فرن بالتفاصيل والصور

كيكة النسكافيه الباردة بدون فرن تعتبر من أنسب الوصفات لهذا الوقت من العام، فهي باردة ومنعشة ولذيذة كما أنها لا تحتاج للفرن أو للعجن، فسنقوم بتجهيزها فقط باستخدام بسكويت الشاي السادة الجاهز، كما أنني أقدمها اليوم خاصةً لعشاق النسكافيه وطعمه المميز داخل وصفات الحلويات.

كمية كافية من بسكويت الشاي السادة.

2 ملعقة كبيرة زبدة مذابة.

ربع كوب ماء ساخن.

2 ملعقة صغيرة نسكافيه.

4 مكعبات جبنة كيري.

4 ملعقة كبيرة سكر.

2 ملعقة كبيرة حليب محلى مكثف.

2 ملعقة كبيرة قشطة.

2 كوب حليب.

2 ملعقة صغيرة نسكافيه.

4 ملعقة كبيرة نشا.

4 ملعقة كبيرة سكر.

نقوم بطحن حوالي 4 باكيت من كمية البسكويت لدينا في محضرة الطعام، ثم نضيف إليه الزبدة المذابة وملعقة من القشطة ونخلطهم جيداً.

نذيب النسكافيه في الماء الساخن ثم نضيفه إلى خليط البسكويت المطحون مع الزبدة والقشطة مع التقليب حتى تمتزج كل المكونات.

نحضر صينية ونضع فيها طبقة البسكويت ونفردها ونساويها جيداً في الصينية، يمكن استخدام ملعقة الطعام العادية في القيام بهذه الخطوة.

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نبدأ الآن بتجهيز طبقة الجبنة، بحيث نضع مكعبات الجبنة الكيري في إناء ونضيف إليها الحليب المحلى المكثف وملعقة من القشطة، ونخلطهم جميعاً بالمضرب أو في محضرة الطعام أو بأي طريقة حسب المتاح.

نضيف خليط الجبنة فوق طبقة البسكويت في الصينية، ونوزعها بالتساوي، وفوق طبقة الجبنة نضع طبقة من بسكويت الشاي السادة الجاهز، حتى نغطي كل طبقة الجبنة.

والآن لم يبقى سوى طبقة النسكافيه لنقم بتجهيزها عن طريق خلط النشا مع الحليب في إناء، ثم نضيف إليهم النسكافيه والسكر ونخلطهم جميعاً، ثم يوضع الإناء على النار مع التقليب المستمر حتى نحصل على القوام المطلوب.

نضع كمية بسيطة من طبقة النسكافيه فوق طبقة البسكويت، وفوقها طبقة أخرى من البسكويت وهكذا حتى تنتهي الكمية لدينا بحيث تكون آخر طبقة لدينا من بودنج النسكافيه وتكون طبقة سميكة، وللتزيين نرش كمية من الكاكاو على الوجه.

توضع صينية كيكة النسكافيه في الثلاجة مدة أربع أو خمس ساعات، وتخرج من الثلاجة فور التقديم وتقدم باردة، وبالهناء والشفاء.