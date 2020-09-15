خلطة سحرية ضعيها ربع ساعة تنبت الشعر وتملئ الفراغات من أول استعمال

تتمثل ظاهرة الصلع في توقف نمو الشعر على جانبي الرأس ثم تزداد المشكلة لتشمل الرأس كله، وبالتالي تزعج العديد من الأفراد وخاصة الرجال ودائمًا يبحثون عن الطرق الفعالة لعلاجه.

علاج الصلع

يمكن علاج الصلع بعدة طرق طبيعية تعد آمنة وفعالة لدى الجميع خاصة وأنها تتضمن مكونات طبيعية مثل الثوم الذي يساهم في نمو الشعر من جديد ويحفز البصيلات لتنتج الشعر مرة أخرى، ويمكن علاج الصلع من خلال استخدام الأعشاب التي تحتوي على الفيتامينات المفيدة لنمو الشعر مرة أخري مثل نبات الجنسنج، والعرقسوس، والشاي الأخضر وغيرها من النبات الغنية بفيتامين أ المهم لنمو الشعر.

علاج الصلع بالزيوت الطبيعية

يساعد استخدام العديد من الزيوت في التحفيز على نمو الشعر مثل خلط (مقدار من زيت الجرجير، وزيت الصبار، وزيت الزيتون، وزيت السمسم بكميات متساوية)، ثم تدليك فروة الرأس بهم بعد غسل الشعر لمدة لا تقل عن 20 دقيقة، ويمكن الحصول على أفضل النتائج من خلال تسخين الزيوت السابقة واستعمالها كحمام زيت لفروة الشعر وتدليكه لعدة دقائق يعطي فعالية عالية خاصة عند تكرار هذه الوصفة لعدة مرات أسبوعيًا.

أسباب زيادة الصلع

تعتبر أكثر العوامل التي تزيد من نسبة الصلع هي عامل الوراثة، والتقدم في السن، أو التغير في الهرمونات حيث تدعم هذه العوامل ضعف بصيلات الشعر ونمو الشعر بشكل أقل.