هل تريدين القضاء على حب الشباب دون تكاليف؟ جربي غسول زيت شجرة الشاي

غسول زيت شجرة الشاي للقضاء على حب الشباب، مع بداية سنة المراهقة يبدأ حَب الشباب بملئ الوجه وليس في مرحلة المراهقة فقط، ولكن لعوامل أخرى قد تكون الهرمونات أو سوء الاهتمام بالبشرة أو استخدام مستحضرات تجميل غير آمنة على البشرة، والكثير من العوامل الأخرى ولكنها قد تختفي بعد فترة قصيرة أو طويلة وفي الكثير من الأوقات تترك ندوب داكنة خلفها.

وبالرغم من أن طرق علاج حب الشباب كثيرة إلا أن البعض منها مكلف والآخر غير آمن والآخر غير فعال، ولكن غسول زيت شجرة الشاي له فعالية كبيرة في التخلص من حب الشباب والآثار التي يخلفها، لقدرة على القضاء على الجراثيم والبكتيريا المسببة لتلك الحبوب، ويمكنكِ تحضيره في المنزل بطريقة بسيطة.

طرق مختلفة لتحضير غسول زيت شجرة الشاي الطريقة الأولى: زيت الخروع وزيت شجرة الشاي

تساعد تلك الوصفة على ترطيب البشرة وخاصةً البشرة الجافة وتجديد خلاياها وتنعيمها، وكذلك يستخدم لإزالة بقايا المكياج، وتتكون الوصفة من حوالي ربع كوب زيت خروع و20 قطرة زيت شجرة الشاي ونصف كوب زيت جوجوبا، أما عن طريقة التحضير فهي:

احضار برطمان زجاجي صغير لنضع به الزيوت السابقة معًا. نقلبهم سويًا بالملعقة حتى يمتزجوا نهائيًا ويصبح الغسول جاهزًا للاستخدام. يستخدم بوضع 5 قطرات على الوجه في أماكن مختلفة، ويدلك بأطراف الأصابع أو بكرة من القطن، وبمعدل مرة واحدة يوميًا.

الطريقة الثانية: جل الصبار وزيت شجرة الشاي

يقوم ذلك الغسول بزيادة رطوبة البشرة ويجعلها أكثر نعومةً ويقيها من الجفاف، وكذلك يخفي البقع الداكنة وتصبغات الشمس، ويتكون من 15 قطرة زيت شجرة شاي ونصف كوب چل صبار وربع كوب عسل نحل، وطريقة التحضير هي: