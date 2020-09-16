ما دوت الخليج متلازمة الالم العضلي الليفي اسبابها وعوامل الخطر

متلازمة الالم العضلي الليفي، هو عبارة عن حالة طبية مزمنة، تظهر بصورة آلام في العديد من المناطق العضلية في الجسم، سواء " الأربطة، الأوتار"، بالإضافة إلى ذلك الشعور بالتعب والآلام الشديدة في المواضع المؤلمة بمجرد الضغط عليها.

ورغم أن اعراض متلازمة الالم العضلي الليفي، متشابهة لآلام الشعور بالإرهاق والتعب، إلا أنه يصعب تشخيص متلازمة الالم العضلي الليفي دون الفحوصات الدقيقة.

سنطلعك عزيزتي على متلازمة الالم العضلي الليفي، اعراضها واسبابها وعوامل الخطر، كي تتوخي الحذر كونها الأوسع انتشارا بين النساء، وفقا للدراسات الأمريكية الحديثة.

متلازمة الالم العضلي الليفي

اعراض متلازمة الالم العضلي الليفي.

اسباب متلازمة الالم العضلي وعوامل الخطر

اعراض متلازمة الالم العضلي الليفي

صرحت الدراسات الأمريكية أن متلازمة الالم العضلي الليفي، تظهر لدى نحو 2% من مجمل السكان في الولايات المتحدة، كذلك تنتشر متلازمة الالم العضلي الليفي بين النساء أكثر من الرجال، والأهم أنه يزداد خطر الإصابة بها مع التقدم في السن.

من ناحية أخرى، من المحتمل ظهور متلازمة الالم العضلي الليفي نتيجة الأزمات العاطفية أو الإصابات الجسدية، لكن لا يزال السبب الحقيقي غير معروف إلى الآن حسب ما ذكره " موقع ويب طب".

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كذلك سنجد أن اعراض متلازمة الالم العضلي الليفي تختلف من حالة إلى آخرى، تبعا للتغييرات التي تحدث في حالة الطقس، أو الضغط النفسي، أو حجم النشاط البدني، أو في يعض الأحيان بمجرد تغير ساعات النهار فحسب.

لكن يتم تمييز الالم العضلي الليفي عن غيره، بالضغط على أماكن محددة في الجسم تسمى " نقاط الزنا" وتشمل

مؤخرة الرقبة.

الكتفين.

بين لوحي الكتفين.

مقدمة العنق.

أعلى الصدر.

خلفية المرفقين.

أعلى الخصر.

جوف الركبتين.

اسباب متلازمة الالم العضلي الليفي وعوامل الخطر

لا يعرف الأطباء حتى الآن المسببات الحقيقية لظهور الالم العضلي الليفي حسب ما ذكره" موقع ويب طب"، لكن من الممكن أن يكون نتيجة عدة عوامل مجتمعة دوت الخليج المسؤولة عن الإصابة بمتلازمة الالم العضلي الليفي، أهمها

متلازمة الالم العضلي الليفي المرتبطة بالاسباب الوراثية، فمن المحتمل أن تكون الجينات الوراثية دوت الخليج من تجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة به.

متلازمة الالم العضلي الليفي نتيجة الضغوط الجسدية والنفسية بصفة عامة.

متلازمة الالم العضلي الليفي المرتبطة بحساسية الدماغ لإشارات الالم.

أما بالنسبة عن عوامل الخطر فهي

متلازمة الالم العضلي الليفي أكثر عن النساء من الرجال.

متلازمة الالم العضلي الليفي أكثر قابلية للظهور لدى البالغين، لكن يمكنه الظهور عند الأطفال.

معظم الأشخاص اللذين يعانون من مشاكل النوم" تشنج عضلات الساقين ليلا، تململ الساقين، انقطاع النفس خلال النوم" من المحتمل أنهم يعانون أيضا من الالم العضلي الليفي.

الأشخاص اللذين يعانون من التهاب المفاصل الروماتويدي أو الذئبة، يزداد احتمال الالم العضلي الليفي لديهم.

وأخيرا، لا تعتبر متلازمة الالم العضلي الليفي، من ضمن الأمراض التي تشتد حدتها وتتفاقم مع الوقت، لكنها بالتأكيد تسبب الآلام، الإكتئاب وقلة النوم، وبالتالي لابد من مراجعة الطبيب المختص في حالة الشعور بالالام المستمرة في جميع أنحاء الجسم، لتشخيص الحالة وعلاجها بأفضل الطرق حسب طبيعة الجسم وحالته الصحية، كونها متلازمة خفية ومؤلمة ومتشابك اعراضها مع الأمراض العصبية الآخرى.