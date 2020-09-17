تبيض الأسنان في 3 دقائق وازالة الأصفرار بمكون واحد

تبيض الأسنان في 3 دقائق وإزالة الاصفرار بمكون واحد؛ وصفات مضمونة بنسبة 100% لتبيض الأسنان وجعل أسنانك بيضاء وصحية وجعل ابتسامتك جذابة وبمكونات لا تضر بالأسنان نهائياً ولا تؤثر بها بشكل سلبي، بل العكس تماماً فهي مكونات طبيعية تستعمل في حياتنا الشخصية، فالأهم من جعل أسنانك بيضاء جعلها أسنان صحية لاكتساب الثقة بالنفس كما تترك انطباع مريح لدي الأشخاص الذين تتعامل معهم في حياتك اليومية. تبيض الأسنان في 3 دقائق وإزالة الاصفرار الموجود بها وصفة الليمون وملح الطعام تبيض الأسنان في 3 دقائق وإزالة الاصفرار الموجود بها وصفة الليمون وملح الطعام المكونات: معجون أسنان ( الكمية التي تستخدمها في غسل أسنانك ). رشة من ملح الطعام قطرتين من عصير الليمون طريقة التحضير والاستعمال: خلط الثلاث مكونات جيداً مع بعضهما البعض حتي تحصلي علي معجون متماسك، ثم فرشي بهما أسنانك وستلاحظين نتيجة رائعة، وذلك لأن الليمون ملح الطعام يبيضان الأسنان بطريقة سريعة بالإضافة الي المعجون الذي يحتوى علي عناصر مخصصة لتبيض الأسنان.

استخدمي الوصفة مرتين في الأسبوع. وصفة خل التفاح وبكربونات الصوديوم وصفة خل التفاح وبكربونات الصوديوم مكونات الوصفة: ملعقة صغيرة من خل التفاح نصف ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم ( صودا الخبز ) طريقة التحضير والاستعمال: Advertisements ادمجي المكونين مع بعضهم البعض جيداً حتي تحصلي على عجينة متماسكة.

اغسلي من هذه العجينة أسنانك بالفرشاة جيداً، وستلاحظين الفرق.

تستخدم الوصفة مرة واحدة كل 10 أيام. وصفة الليمون الحامض وبكربونات الصوديوم المكونات: ملعقة صغيرة من عصير الليمون الحامض نصف ملعقة صغيره من بيكربونات الصوديوم طريقة التحضير والاستعمال: خلط المكونين مع بعضهم البعض جيداً حتي نحصل على عجينة متماسكة.

اغسلي بهما أسنانك، واستخدمي الوصفة مرة واحدة في الأسبوع. وصفة الفحم ومعجون الأسنان مكونات الوصفة: كبسولة من الفحم نصف ملعقة من معجون الأسنان طريقة التحضير والاستعمال: احضري كبسولة الفحم ( تُباع بالصيدليات ) واهرسيها حتي تصبح بودر.

اخلطي بودرة الفحم مع نصف ملعقة المعجون، ثم افركي بهما أسنانك جيداً.

اتركي الخليط علي أسنانك لمدة دقيقة، ثم اغسلي أسنانك بالماء.

استخدمي الوصفة 3 مرات في الشهر، أي كل 10 أيام. أسباب اصفرار وغامقان الأسنان التدخين.

كبر السن أي التقدم في العمر.

تناول المشروبات الداكنة كالشاي والقهوة أو المشروبات الغازية.

تلوث الأسنان.

تركيب تقويم الأسنان يسبب اصفرار في أماكن تركيبة.

تلوث ماء الشرب بالفلور يد يؤدي الي تراكمه داخل الأسنان.

حشو الأسنان بالمعادن الفضية.

تناول المضادات الحيوية بكثرة.

تناول المشروبات الكحولية.

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