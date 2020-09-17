مجموعة من أدعية تيسير الزواج

أدعية تيسير الزواج، يعد الزواج من الأشياء الأساسية التي دعى إليها الإسلام، فهو يعد ركن أساسي وله أهمية دينية واجتماعية كبيرة، فقد أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم على الزواج لمن يستطيع ماديًا ونفسيًا، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث شريف فيما معناه أنه لا يوجد شئ أهم وأحب إلى الله أكثر من التزويج، وهناك عدة أدعية يمكن أن يدعي بها من تأخر عليه أمر الزواج وندعو الله أن يستجيب للجميع.

دعاء تيسير الزواج

تقوم مؤسسة الزواج على التفاهم بين الزوج والزوجة ويجب أن تقوم على بناء أسرة سليمة محبة الله والرسول واتباع التعاليم الدينية السمحة فهو رباط شرعي بين الزوج والزوجة ومقدس، ومن خلال ذلك ينجب الزوج والزوجة أبناء يكونون نافعين للمجتمع وتكون أجيال صالحة.

فقد جاء في القرآن الكريم حيث ذكر الله تعالى أهمية الزواج فقد قال أنه يعد من أسباب السكينة والمودة التي جعلها الله بين الزوج والزوجة، فالزواج يؤدي إلى سكينة الروح بين الرجل والمرأة والزواج أيضًا يعتبر حصن للرجل وحصن للمرأة.

وقد جاء عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه، أنه قال إنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجدوا شيئًا لعمله فقال الرسول لهم أن يتزوجوا فمن يستطيع فعل ذلك يقوم به، مبررًا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الزواج يعتبر غض للبصر وحصن للفرج.

يمكن أن يدعو الشخص الذي تأخر عنه موضوع الزواج بعدة أدعية ومنها التالي

يمكن أن يدعو الشخص بأن يرزقه الله بشخص وزوج صالح يقر الله به عينه.

يمكن أيضًا أن يقول الشخص داعيًا الله أنه يريد أن يتزوج فيدعو أن يرزقه الله من النساء من هي أعرفهم فرج، واحفظهم له في نفسها، وأوسعها لها في رزقه، وأعظمهم له بركة في الرزق والمال، وأن يكون له منها ولد صالح تقي.

ويمكن أن يدعو الله بأنه يخاف أن يقع في الحرام ويسأله أن يرزقه الله بزوج يجعله يحصن نفسه من الوقوع في الآثام ويرزق منه بالذرية الصالحة.

بعض الأدعية التي تقال لتيسير الزواج