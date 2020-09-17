10 خرافات عن استخدام الموبايل اعرفيهم معانا

الموبايلات بقت جزء من حياتنا ومبنقدرش نستغنى عنها بشكل يومي ، وكل يوم ممكن نكون بنشوف وبنقرا نصايح وحيل لاستخدامه ، ومعلومات كتير عنه ، ولكن هل المعلومات والنصايح دي كلها صح ؟ ده اللي هنشوفه النهاردة من خلال السطور الجاية هنتعرف على 10 خرافات عن استخدام الموبايل.
خرافات عن استخدام الموبايل:
1- الخرافة 1: تقليل اضاءة شاشة الموبايل افضل لنظرك
كتير سمعنا المعلومة دي ان تقليل اضاءة شاشة الموبايل لمستوى منخفض ، وظبطها على المود الليلي حتى اثناء النهار ، ده بيساعد انه ميبقاش في تحميل زيادة على العين ، ولكن مع ذلك ، اخصائيين البصريات بينفوا المعلومة دي وبالعكس بيقولوا ان تعتيم الشاشة بدل من ظبط اعدادات الاضاءة والسطوع بشكل صح ، بيجهد العين ، وده بيحصل لانك هتحتاجي للتركيز اكتر وبالتالي عينك هتشتغل بشكل مضاعف ، وده ممكن يأدي للصداع ، السطوع المثالي للشاشة المفروض يكون هو نفس مستوى الضوء المحيط بيكي ، فالاضاءة هتمتزج مع بعض وده هيبقى طبيعي لعينك ومش هيخلي عليها تحميل زيادة.
2- الخرافة 2: شحن الموبايل طول الليل بيتلف البطارية
الموبايلات الحديثة بتتسمى بالهواتف الذكية اكيد اتسمت “الذكية” لسبب ما ، ومن بين كل الوظائف اللي في الموبايل ، هو ان الموبايل عنده القدرة انه يعرف ان البطارية مشحونة بالكامل ، وهيوقف التيار اللي داخل له من غير ما انتي تفصلي الشاحن ، بالظبط بنفس الطريقة اللي بينطفي بيها لما بتكون البطارية في اقل مستوى ليها ، لو انتي بتهتمي بعمر بطاريتك متخليهوش يفضي لحد الصفر ، حطي الموبايل في الشاحن وهو لسه شغال قبل ما يفصل تماما منك.
3- الخرافة 3: قفل التطبيقات الغير مستخدمة لتوفير طاقة الموبايل
ده ممكن يكون منطقي جدا ، وممكن تفكري انك كل ما قل عدد التطبيقات اللي شغالة في الخلفية ، الموبايل هيشتغل لفترة اطول وهتوفري طاقته ، لكن شركة ابل صرحت ان قفل التطبيقات لتوفير طاقة البطارية مش بيساعد بالعكس ممكن يخلي الموضوع اسوأ ، لان التطبيقات المفروض انها بتتقفل بشكل اتوماتيكي او تلقائي ، ولو انتي قفلتيها بشكل يدوي تليفونك هيفقد طاقة اكتر.
4- الخرافة 4: كل ما زادت الميجابكسل في تليفونك, جودة الصورة هتبقى افضل
لما تيجي تشتري تليفون اكيد بتبصي للميجابكسل لانها كل ما زادت المفروض بتقولنا ان جودة الصورة هتبقى افضل ، ولكن الميزة دي مهمة بس للمصورين المحترفين وكاميراتهم ، ولكن بالنسبة لمستخدمين الموبايلات ، الموضوع مش بيتعلق بعدد الميجابكسل ، ولكن بحجمها يعني الحجم اللي بتطلع بيه الصورة اللي هو الطول في العرض ، ده هيخلي الصورة مثالية افضل من عدد الميجابكسل الاكتر.
5- الخرافة 5: استخدمي السيشوار لتجفيف الهاتف لو اتعرض للمية, او حطيه في الارز
سمعنا اكيد نصيحة انك تحطي الموبايل في الارز لو اتعرض لمية عشان تجففيه ، لان الارز معروف بقدرته على امتصاص الرطوبة ، ولكن الحقيقة ان الجزيئات الصغيرة بتاعة الارز هتسد اجزاء الموبايل وهتتلفها زيادة ، كمان استخدام السيشوار يعتبر فكرة سيئة تانية ، هو ممكن اه يجفف الموبايل ، لكن هيزود من سخونيته ، وده معناه انك هتقضي على الموبايل تماما ، افضل حاجة لو اتعرض للمية انك تسيبيه على اي رف لحد ما ينشف.
6- الخرافة 6: وضع الموبايل جنب الفيزا غلط
ممكن يكون بعضكم سمع المعلومة دي ان وضع الموبايل جنب الفيزا مش صح ، لان الشريط المغناطيسي للفيزا ممكن يتلف بسبب الموبايل ، لكن ده مش صح ، لان المجال المغناطيسي بتاع الموبايل اضعف من انه يغير الفيزا او يتلفها.
7- الخرافة 7: الاشعاع الكهرومغناطيسي من الموبايل يسبب السرطان, الولادة المبكرة, ومخاطر صحية تانية
منظمة الصحة العالمية كانت في حالة قلق لما صدر البيان ده سنة 1995 ، ولحد اللحظة دي تم نشر حوالي 25000 الف مقالة حوالين الموضوع ده ، ولكن منظمة الصحة العالمية صرحت انه لحد اللحظة دي مافيش دليل ان الحقول الكهرومغناطيسية منخفضة المستوى ممكن انها تضر بصحة الانسان بأي طريقة ممكنة ، ومنظمة الصحة العالمية بتقول كمان ان الشخص لو واقف قريب من الهوائي او الرادار اللي بينتج الموجات ، هو ده اللي ممكن يكون خطر عليه.
8- الخرافة 8: الويبس ممكن تتلف شاشة الموبايل
في تصريحات كده بتقول ان الموبايل عليه كمية جراثيم اكتر بعشر اضعاف من اللي موجودة في التواليت ، وان انواع كتير من البكتيريا بتعيش عليه ، وان تعقيم الشاشة بيقلل من خطر الاصابة بالفيروسات والامراض الجلدية ، زي حب الشباب ، لكن هل الويبس آمنة للموبايل؟ شركة ابل بتقول ان الويبس بالفعل استخدامها آمن ، بالاضافة ان في انواع منظفات مخصوص لتطهير شاشات الموبايل من غير ما تضرها.
9- الاسطورة 9: تقدري تطبخي بيضة بموبايلك
الاعتقاد ده كان شائع ومنتشر لفترة طويلة ، وكتير من الناس عملوا تجارب مزيفة انهم يقدروا يطبخوا بيضة باستخدام الموجات اللي طالعة من الموبايل ، في الواقع ان الموبايل ميقدرش يطبخ بيضة او فشار زي ما هو منتشر ، لان الموبايلات مش بتنتج كمية الطاقة اللازمة للطبخ ، حتى لو تم تحويل كل موجات الموبايلات لاجهزة الميكروويف ، البيضة مش هتتسخن حتى لدرجة حرارة الجسم من غير ما بطاريتك تتلف تماما.
10- الخرافة 10: خدمة الواي فاي المجانية آمنة
اكيد الاماكن اللي فيها واي فاي مجاني بتكون مغرية للاستخدام بالنسبة لنا ، ولكن مش آمن انك تعملي عمليات بنكية او تدخلي اي كلمات سر اثناء استخدام شبكة الواي فاي العام ، لانه بيكون غير محمي ، وده معناه ان ممكن اي شخص يشوف بسهولة الصفحات اللي بتزوريها والبيانات اللي بتدخليها ، الافضل انك تستخدمي شبكة الواي الفاي العامة لزيارة المواقع العادية الترفيهية او مواقع البحث او لو بتدوري على معلومات ، لكن متستخدميهاش للدخول لحاجات مهمة او شخصية.
5 اخطاء كلنا بنعملهم واحنا بنستخدم الموبايل
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