اسباب التهاب المعدة التآكلي والقولون وطرق علاجه والوقاية منه، عدة عوامل ترتبط بذلك، بما فيها العمر و الحالة الصحية العامة ومدى الإصابة، والالتهابات عموما في الجهاز الهضمي يمكن الشفاء منها في حال كان هنالك كشف مبكر وتشخيص سليم، وتغيير في العادات المتبعة غذائيًا وصحيًا.

اسباب التهاب المعدة التآكلي:

هذ النوم من الالتهاب الذي يصيب المعدة يكون التهاب على غشاء المعدة فقط، وأسبابه أوردها موقع "ويب طب" وهي:

Advertisements

تناول أدوية من مضادات الالتهاب اللاستيرويدية.

المشروبات الضارة.

الصدمات النفسية.

التعرض لإشعاعات.

انخفاض في تدفق الدم إلى المعدة واحتقان في نظام الوريد البابي.

أسباب التهاب القولون:

الإصابة بعدوى بالجراثيم الشائعة مثل عدوى داء الأميبات.

الإصابة بمرض التهابي مزمن في الأمعاء، وفي كثير من الحالات لا يكون هنالك سبب معروف للإصابة بالتهاب القولون.

المعالجة الاشعاعية للحوض أو البروستاتا.

التهاب القولون عقب نقص في تزويد الدم لمنطقة معينة من القولون.

طرق علاج وطرق الوقاية من التهاب المعدة و القولون:

الأمراض الالتهابية تحتاج إلى علاجات طبية بعد التشخيص الدقيق وعادة ما تكون عن طريق التالي:

الأدوية المضادة للالتهابات.

المسكنات الطبية.

تدخل طبي ومناظير.

السيطرة على المرض المسبب.

وفي الغالب يحتاج التهاب المعدة و الأمعاء إلى إتباع نظام غذائي جيد يساهم في رفع مناعة الجسم ويقاوم مسببات الالتهابات.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.