علاج الكلف في الوجه وعلاج البقع السوداء في الوجه وتفتيح الوجه في اسبوع فقط بمكونات طبيعية

علاج الكلف في الوجه وعلاج البقع السوداء في الوجه وتفتيح الوجه في أسبوع فقط بمكونات طبيعية؛ فالكلف عبارة عن بقع بنية صغيرة علي البشرة، ويزداد ظهورها بزيادة التعرض لأشعة الشمس فوق البنفسجية، ويوجد كثير من الوصفات الطبيعية التي يتم صنعها في المنزل وغير مكلفة نهائياً وتعمل علي علاج الكلف في الوجه، وأيضاً علاج البقع السوداء في الوجه، وليس ذلك فقط بل تعمل علي توحيد لون البشرة وتفتيح الوجه.

وصفات علاج الكلف في الوجه وعلاج البقع السوداء في الوجه وتفتيح الوجه الوصفة الأولي لإزالة الكلف ( الليمون )

المكونات:

طريقة التحضير:

عصر حبة من الليمون الحامض، ثم غمر قطنة بها.

قومي بالمسح علي الوجه بواسطة القطنة.

قومي بتدليك البشرة بالليمون لمدة 5 دقائق، ثم ترك عصير الليمون علي البشرة لمدة 15 دقيقة.

غسل البشرة بالماء الفاتر.

تكرار هذه العملية مرتين : 3 مرات في اليوم حتي يختفي الكلف تماماً.

الوصفة الثانية لعلاج البقع السوداء في الوجه ( زبدة الحليب )

المكونات:

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طريقة التحضير:

يوضع القليل من زبدة الحليب علي الكلف الموجود بالوجه وتدليكه لمدة 5 دقائق، ثم يترك لمدة 20 دقيقة علي الوجه. غسل الوجه بالماء الدافئ، ثم الماء البارد. تكرار العملية مرتين في اليوم.

الوصفة الثالثة لإزالة الكلف ( زيت الخروع )

المكونات:

زيت الخروع؛ فزيت الخروع يعزز صحة البشرة بشكل عام، ويمنع ظهور الكلف بجانب انه يمنع البكتريا المسببة لحب الشباب والرؤوس السوداء بالبشرة، كما انه يهدئ حروق الشمس أيضاً، ومضاد لالتهاب والانتفاخات بالبشرة، ويحافظ علي رطوبة الوجه ويمنع ظهور التجاعيد والشيخوخة المبكرة، وهو علاج الكلف في الوجه وعلاج البقع السوداء في الوجه.

طريقة التحضير: