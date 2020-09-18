هل تعلم أن لون البول يكشف الكثير عن حالتك الصحية

لون البول يكشف حالتك الصحية بشكل غير متوقع، فالبول هو عبارة عن الماء الذي تنتجه الكلى للتخلص من السموم الموجودة في الجسم بشكل دوري والطبيعي أن يكون لون البول هو الأصفر الفاتح قليلاً، ولكن في أغلب الأوقات يتغير اللون بشكل يجعلنا نقلق على صحتنا فما هي دلالة لون البول؟

البول الأحمر

قد يعتقد الكثير من الناس أن اللون الأحمر أو اللون الوردي المصاحب للبول شئ يدعو للقلق والدلالة على الأمراض الخطيرة، ولكن حقيقة الأمر أن لون البول قد يتغير إلى اللون الأحمر نتيجة تناول بعض الأطعمة مثل البنجر أو التوت الأحمر.

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البول البني الغامق

إذا رأيت تغيير في لون البول إلى البني الغامق فهو قد يكون بسبب وجود بعض المشاكل في الكلى أو الكبد أو التهاب الجهاز البولي،قد يتغير أيضاً بسبب تناول بعض العقاقير الطبية والمضادات الحيوية والملينات أو نتيجة لوجود مادة الكلوروكين أو ميترونيدازول.

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البول الأزرق أو الأخضر

يتحول لون البول إلى الأزرق أو الأخضر نتيجة بعض صبغات الأطعمة التي تحتوي على ألوان الزاهية التي، لكنّ عندما يزداد تواجدها وتناولها في الجسم تظهر الإصابة بالتهابات المسالك البولية بسبب بعض أنواع البكتيريا، أيضاً يظهر التغيير في اللون عند تناول بعض الأدوية التى تحتوي على كميات من مواد ” إندوميتاسين أو البروبوفول ” إلى اللون الأخضر الفاتح.

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البول الأبيض أو الشفاف

هذا هو اللون الصحي أو الحالة الطبيعية للبول الذي يخرج من الإنسان، اللون الشفاف أو اللون الأبيض يدل أن هذا الشخص يشرب الكثير من الماء فيتخلص الجسم من السموم بشكل دوري وسريع فيظهر ذلك عن طريق بول نقى خالي من أي لون.

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البول البرتقالي

قد يدل ظهور اللون البرتقالي في البول على وجود مشكلة في الكبد أو الصفراء خاصةً ويكون مصاحب لنفس اللون في البراز أو يصبح لون البراز فاتح قليلاً مائل إلى الأصفر الذهبي أو البرتقالي، وقد تظهر عليك بعض الأعراض مثل أصفرار الوجه والعيون الشاحبة .في هذه الحالة يجب الذهاب على الفور إلى الطبيب أو في حالة ظهور دم في البول بسبب أحتمالية ألتهاب الجهاز البولي أو وجود حصوات في الكلى.