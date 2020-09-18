تخلصي نهائيا من تشقق القدمين في يوم واحد بمكون مش هيخطر على بالك

يعاني الكثير من الناس من مشكلة اسمرار الأرجل و التشققات، وذلك لأنه تجعل شكل القدم غير لائق وبالأخص في المناسبات التي تحتاج إلى الظهور بشكل لامع وجميل وتحتاج إلى ارتداء أحذية مكشوفة، لذا يشعر الكثير من الناس الذين يعانون من هذه المشكلة بأنهم على غير راحتهم في هذه الأوقات، لذا نقدم لكم وصفة سحرية من أجل علاج هذه المشكلة.

تفتيح الجسم

تتميز وصفة الكوكاكولا بأنها سهلة التحضير وتعمل على إزالة التشققات والاسمرار و تعطي للقدم نعومة وبياض، وهذه الوصفة يتم عملها على ثلاث مراحل: الخطوة الأولى: نقوم بوضع نصف كوب من الكوكاكولا في إناء ثم نقوم بإضافة من معجون الأسنان، ونقلب جيداً حتى يمتزج هذا الخليط ويصبح متجانس، ثم نقوم بوضع هذا الخليط على الكعبين والمكان المتشقق ثم نقوم بالتدليك بطريقة دائرية.

الخطوة الثانية: نقوم بإحضار طبق عميق ثم نقوم بوضعه قدر من الماء الساخن ثم نقوم بإضافة قدر متوسط من خل الطعام ونضع به قدر من ملح الطعام ونقلب هذا الخليط جيداً ثم نقوم بغسل القدمين به.

الخطوة الثالثة: نقوم بإحضار طبق صغير ونضع به قدر صغير من نشا الذرة ونضيف تدريجياً قدر من الكوكاكولا بمقدار ملعقة حتى نحصل على خليط كريمي مع مراعاة التقليب السريع حتى لا يحدث تكتل ثم نقوم بوضعه على القدم لمدة ساعة ثم نقوم بشطفه.

علاج تشقق القدم

تعمل هذه الوصفة على التخلص من الاسمرار و تعطي تفتيح بشكل تدريجي كما أنها تساعد في التخلص من التشققات التي توجد في القدمين وتعطي نعومة ولمعان.