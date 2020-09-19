اعراض واسباب مرض باركنسون وطرق علاجه، تتلخص في كونه مرض يحدث في الدماغ ويسبب ضمور الخلايا في منطقة تسمى المادة السوداء وهي منطقة تفرز هرمون الدوبامين المسؤولة عن الحركة، كما أنه مرض يصاب به الإنسان تدريجيا، وتبدأ أعراضه بسيطة ثم تزداد حدة، مع تقدم الحالة.

اعراض مرض باركنسون:

ذكر موقع ويب طب عدد من الأعراض التي تصيب مرضى باركنسون وهي:

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الارتعاش أو الارتجاف وهو عرض أساسي، ويكون في إحدى اليدين، وتختلف حدة الرعشة حسب العمر المرضي.

الحركة البطيئة في تنفيذ المهام اليومية الاعتيادية، وكذلك صعوبة المشي.

تيبس العضلات ويكون في الغالب في منطقة مؤخرة الرقبة، ويصاحبه آلام حادة.

تحدب القامة وفقدان التوازن.

فَقدان الحركة اللاإراديّة مثل حركات العين، الابتسام وتحريك اليدين عند المشي.

صعوبة في التكلم.

الخرف ومشاكل الذاكرة وهو من الأعراض التي تظهر في مراحل المرض المتقدّمة.

اسباب مرض باركنسون:

التقدم في السن أحد أهم أسباب الإصابة بمرض باركنسون.

الوراثة تلعب دورا رئيسيا في الإصابة بمرض باركنسون.

الرجال أكثر عرضة للإصابة بمرض الباركنسون، من النساء.

التعرّض المتواصل والمتكرر للتلوث و السموم مثل مبيدات الحشرات وملوثات البيئة يسبب الإصابة بمرض باركنسون.

طرق علاج مرض باركنسون:

هنالك عدد من الأدوية التي يصفها الطبيب المختف يمكن أن تساهم في التقليل من حدة أعراض مرض باركنسون أو تعمل على بطء تطوروها.

يمكن الخضوع لعملية جراحية في الدماغ لتحفيز مناطق الإصابة.

محاولة إتباع نمط حياة صحي من حيث النظام الغذائي والنوم الجيد وتحسين الحالة النفسية يساهم في إبطاء تطور المرض.

ممارسة أنواع معينة من الرياضة مثل اليوجا و التاي شي بما يتناسب مع قدرات المريض يساهم في السيطرة على الأعراض.

التدليك تحت إشراف طبي يحفز العضلات ويحسن الدورة الدموية ويفيد مريض باركنسون.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.