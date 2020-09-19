نصائح هامة للمتزوجات اكسبي قلب زوجك بتلك النصائح الغالية

نصائح هامة للمتزوجات فإذا كنتي عزيزتي حواء قد تعبتي من المشاكل المتكررة بينك وبين زوجك فلا داعي للقلق حيث إن كل مشكلة ولها حلول كثيرة وليس حل واحد، ويبقى السؤال الذي يتردد على ألسنة الكثير من النساء هو كيفية التعامل مع زوجي وجعله يحبني كما كان بالسابق، لاشك أن ظروف الحياة والضغوطات قد أنهكت زوجك وأيضًا تربية الأولاد والمسؤلية والاهتمام بأعمال المنزل قد أتعبكي، ولكي تكسبي قلب زوجك هناك نصائح هامة للمتزوجات للحصول على قلب الزوج ومحبته وتلك النصائح سوف نقوم بعرضها عليكي في هذا المقال.

أبذلي عزيزتي حواء القليل من الجهد لمعرفة كل شيئ عن زوجك بمعنى معرفة ما الأمور والأشياء التي يحبها والأشياء التي لا يحبها وذلك سوف يسهل عليكي كسبه.

إن مدح الزوج من الأمور التي تجعل الزوج فخورًا بنفسه يجب ان تقومي عزيزيتي بمدح زوجك من حين لآخر لتعزيز الثقة في نفسه.

قومي بسؤال زوجك في الموضوعات التي يكون على علم ودراية بها، فلا تقومي بسؤاله عن أشياء لا يعرفها حتى لا يشعر بعد الثقة والخذلان.

لا تعاتبين زوجك وتلومينه عندما يحاول الجلوس أمام التلفاز والاستماع إلى كرة القدم أو النزول لمقابلة صديق وقومي بترك له مسساحة كافية من الموقت للاستماع وعمل مايحب حيث إن التأنين الكثير يجعل الزوج ينفر من البيت.

اشعري زوجك دومًا بأنكي بحاجة إليه وأنك ضعيفه من دونه وأنك تستمدين قوتك من جوده في حياتك فالرجل لا يحب الرمأة الضعيفة لكن يحب أن يشعر بأنه زوجته بحاجة دائمة إليه.

عندما يعود الزوج من العمل لا تقومي باستقباله بالمشاكل الخاصة بالأبناء أو البيت استقبليه بابتسامة وقولي له” حمدًا لله على سلامتك”.

قومي عزيزتي حواء بفعل كل ما يسعد زوجك مثل تقديم وجبة طعام معينة هو يفضلها وأخبري زوجك أنك قومتي بعمل تلك الوجبة له خصيصًا ومن أجله هو فقط.

إن الرجال بطباعهم يحبون التغيير في كل شئ فدائمًا كوني متغيرة عزيزتي حاولي أن تغيري في مظهرك.

اعرفي عزيزتي أن الحب ليست كلمة تقال،بل إنها أفعال قومي دوما بالتعبير عن حبك بالأفعال.

لا تعصي زوجك وكوني مطيعة له في كل أمر لا يغضب الله.

لا تقومين بإخراج اسرار بيتك لأي شخص كان مهما كان صلة قرابته ليكي.

تزيني دوماً لزوجك كوني له جميله دوماً.

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عزيزتي حواء مهما كانت درجة حبك لزوجك فلا تجعلي الغيرة تعيق الحياة بينكم لأن الغيرة سوف تولد لديك الشك تجاه زوجك وتتغير تصرفاتك، فلا تغارين من أتفه الأمور وتأكدي من أن زوجك لو أراد أن يخونك فلا شيئ يمنعه فلا تصلي إلى هذه الدرجة لأن الغيرة الزائدة سوف تجعل زوجك ينفر دومًا منك فكوني حذرة وكوني له القلب الحنون دومًا ولا تكوني دومًا متسلطة على جميع أفعاله وتراقبين دومًا تحركاته فسوف تندمين إن فعلتي ذلك.

نصائح هامة للحفاظ على الزوج

عزيزتي حواء إن البعد عن الزوج وقت قصير قد يقوي العلاقة الأسرية ويجعله يشتاق إليكي دومًا لكن البعد لفترة طويلة يولد الجفا بين الزوجين ويكون بداية هدم للعلاقة الأسرية وحدوث الكثير من المشاكل فلا تبتعدي عن زوجك وكوني دومًا بجانبه وإن اضطررتي للبعد فلا تطولي البعد لأنه سوف يعود عليكي بالهدم والخراب، كما يجب أن لا تعطي للزعل والخلاف بينكما أن يظل مستمر لليوم التالي أو ليومين أو لأسبوع فهذا من أكبر المشاكل التي تعمل على خلق النفور والجفا بين الزوجين وأخذ المشكلة أكبر من حجمها الطبيعي وقد يتطور الأمر إلى الانفصال.