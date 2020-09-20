علاج الشيب نهائيا بمكونات طبيعية متوفرة ومتواجدة في كل منزل

علاج الشيب نهائيا بمكونات طبيعية متوفرة ومتواجدة بكثرة في كل منزل، حيث أن الشيب من علامات الطبيعية للتقدم بالسن، ولكن في أيامنا هذه يظهر الشيب المبكر في مرحلة الشباب وذلك لعدة أسباب وعوامل منها الداخلية كبعض الأمراض واتباع نظام غذائي ليس صحي، فقر الدم، فقر الجسم بالفيتامينات والمعادن الغذائية ومنها العوامل الخارجية كاستخدام الصبغات الغنية بالمواد الكيميائية؛ فقد نتناول في هذا المقال طرق طبيعية لإخفاء وعلاج الشيب نهائيا بمكونات طبيعية تفيد الشعر أيضاً دون أن تسبب له أثار جانبية. علاج الشيب نهائياً بمكونات طبيعية علاج الشيب نهائياً بمكونات طبيعية القهوة والحلبة المطحونة المكونات: 4 ملاعق كبيرة من الحنا علبة من الزبادي 3 ملاعق كبيرة من الحلبة المطحونة ملعقتين كبيرتين من القهوة المطحونة ملعقتين كبيرتين من جوز الهند طريقة التحضير: Advertisements خلط جميع المكونات مع بعضهما البعض حتي يصبح خليط متجانس.

فرك الشعر ابتدأً من فروة الرأس الي أطراف الشعر.

ترك الخليط علي الشعر لمدة 3 ساعات مع تغطية الشعر ببلاستيك غذائي.

غسل الشعر بالماء الدافئ، ثم الماء البارد.

تكرار الوصفة مرة واحدة كل الأسبوع فهي وصفة ممتازة للقضاء علي الشيب نهائياً ومعالجة الشعر الأبيض. خلطة عنب الثعلبة خلطة عنب الثعلبة المكونات: حبة من ثمرة عنب الثعلبة 4 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند طريقة التحضير: قومي بتقطيع ثمرة عنب الثعلبة ونقعها في الماء ليلة كاملة.

تصفية الثمرة من الماء والاحتفاظ به، ثم قومي بوضع الثمرة في طبق مناسب ووضع زيت جوز الهند وتركه ليلة أخري.

تصفية الزيت من الثمرة والاحتفاظ بها، وخلط الشعر بخليط الثمرة بعد تحللها في الزيت والتي تكون علي شكل معجون.

ترك الخليط علي الشعر لمدة 20 دقيقة، ثم غسل الشعر بالماء الذي كان منقوع به ثمرة الثعلبة.

تكرار الوصفة مرة كل أسبوع للقضاء علي الشيب نهائياً.

دهن الشعر بزيت جوز الهند الذي كان منقوع به ثمرة الثعلبة. وصفة الليمون وعصير البصل المكونات: ربع كوب من عصير الليمون الحامض ربع كوب من عصير البصل طريقة تحضير واستعمال الوصفة: خلط المكونين مع بعضهما البعض جيداً حتي تتجانس المكونات.

غسل الشعر جيداً بالماء الدافئ والشامبو الإعتيادي، ثم تطبيق الخليط علي الشعر بعد تجفيفه جيداً.

فرك الشعر جيداً بعد وضع الخلطة عليه وتركه لمدة ساعة كاملة.

غسل الشعر بالشامبو والماء، ويمكنك القضاء علي رائحة البصل بزيت جوز الهند. نصائح للحفاظ علي لون وتألق الشعر لا تهملي الشعر لمدة فترة طويله بدون غسيل، كما يجب عدم الإفراط في غسل الشعر أيضاً. استخدمي شامبو خالي من المواد الكميائية، أو يحتوى علي نسبة قليلة منه، كما لابد من استحدام شامبو مناسب لنوعية الشعر. الحرص علي تناول الأطعمة الصحية الغنية بالفيتامينات والمعادن التي تفيد الشعر والبشرة والجسم بشكل عام.

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